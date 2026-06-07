Irán atacó a Israel con misiles en respuesta al bombardeo sobre el Líbano El régimen iraní decretó el cierre preventivo de su espacio aéreo y amenazó con una respuesta devastadora si Israel contraataca Por Agregar C5N en









Irán lanzó este domingo varios misiles hacia la zona norte de Israel, en una represalia directa por el ataque aéreo perpetrado horas antes por el gobierno de Benjamín Netanyahu contra los suburbios de Beirut, la capital libanesa.

El primer ministro israelí ordenó el ataque sobre territorio libanés a pesar de las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le exigió evitar la maniobra para proteger los frágiles progresos diplomáticos en la región. Netanyahu justificó su decisión al catalogar el sitio bombardeado como un centro de mando de Hezbolá.

La ofensiva israelí sobre la periferia beirutí impactó en una torre residencial de siete niveles, ubicada en las inmediaciones del aeropuerto internacional. Según informes oficiales de las autoridades del Líbano, esta agresión militar provocó al menos dos muertos y una veintena de heridos.

Ante los disparos balísticos desde Teherán, las Fuerzas de Defensa de Israel activaron de inmediato sus sistemas antiaéreos para interceptar la amenaza en los cielos. A través de un comunicado oficial, el ejército israelí emitió un alerta ciudadana: "Se solicita a la población que siga las instrucciones del Comando del Frente Interno".

El régimen de Irán amenazó con una respuesta devastadora Tras ejecutar los lanzamientos de proyectiles, el régimen iraní decretó el cierre preventivo de su espacio aéreo y elevó el tono del conflicto diplomático y militar. Las autoridades del país persa aseguraron de forma contundente que un eventual contraataque de Israel o de Estados Unidos provocará consecuencias de mayor magnitud.