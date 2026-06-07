Irán atacó a Israel con misiles en respuesta al bombardeo sobre el Líbano

Irán lanzó este domingo varios misiles hacia la zona norte de Israel, en una represalia directa por el ataque aéreo perpetrado horas antes por el gobierno de Benjamín Netanyahu contra los suburbios de Beirut, la capital libanesa.
El régimen iraní decretó el cierre preventivo de su espacio aéreo y amenazó con una respuesta devastadora si Israel contraataca
Irán lanzó este domingo varios misiles hacia la zona norte de Israel, en una represalia directa por el ataque aéreo perpetrado horas antes por el gobierno de Benjamín Netanyahu contra los suburbios de Beirut, la capital libanesa.
El primer ministro israelí ordenó el ataque sobre territorio libanés a pesar de las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le exigió evitar la maniobra para proteger los frágiles progresos diplomáticos en la región. Netanyahu justificó su decisión al catalogar el sitio bombardeado como un centro de mando de Hezbolá.
La ofensiva israelí sobre la periferia beirutí impactó en una torre residencial de siete niveles, ubicada en las inmediaciones del aeropuerto internacional. Según informes oficiales de las autoridades del Líbano, esta agresión militar provocó al menos dos muertos y una veintena de heridos.
Ante los disparos balísticos desde Teherán, las Fuerzas de Defensa de Israel activaron de inmediato sus sistemas antiaéreos para interceptar la amenaza en los cielos. A través de un comunicado oficial, el ejército israelí emitió un alerta ciudadana: "Se solicita a la población que siga las instrucciones del Comando del Frente Interno".
Tras ejecutar los lanzamientos de proyectiles, el régimen iraní decretó el cierre preventivo de su espacio aéreo y elevó el tono del conflicto diplomático y militar. Las autoridades del país persa aseguraron de forma contundente que un eventual contraataque de Israel o de Estados Unidos provocará consecuencias de mayor magnitud.
A través de un documento público, la Guardia Revolucionaria de Irán calificó los ataques contra territorio israelí como una simple señal de alarma. El texto de las fuerzas armadas puntualizó: "La operación de esta noche fue una advertencia", y los jefes militares añadieron luego que, de continuar las agresiones en Medio Oriente, las acciones futuras serán "más amplias".
Por su parte, altos funcionarios políticos respaldaron la firme postura de la cúpula armada nacional. El portavoz del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, anticipó ante la prensa "una respuesta decisiva y dolorosa" para sus rivales militares y emitió un mensaje final: "Mirad al cielo de los territorios ocupados esta noche".