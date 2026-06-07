Taty Almeida homenajeó al Indio Solari: "No te voy a despedir, porque vos seguirás siempre presente"

La referente de Madres de Plaza de Mayo dedicó unas palabras al Indio Solari tras su fallecimiento y desde H.I.J.O.S. hicieron público el mensaje en redes sociales. "Siempre vivo a través del legado que nos dejás", expresó la activista.

La referente de los DDHH se expresó tras la muerte del Indio Solari y le dedicó unas emotivas palabras.

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, más conocida como Taty Almeida, que integra Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se sumó al enorme listado de reconocidas figuras que, tras el fallecimiento del Indio Solari , se tomaron unos minutos para despedir al ídolo. La activista argentina por los derechos humanos agradeció el acompañamiento del cantante y aseguró que seguirá siempre presente.

La mujer grabó una sentida dedicatoria y desde el organismo de Derechos Humanos compartieron el mensje acompañado de imágenes del Indio, a quien también se escucha tras el mensaje de Almeida. "Hola, Indio. Soy Taty. No te llamo para despedirme porque vos nunca te irás", reza la primera parte del audio.

En esa línea, la referente de DDHH hizo referencia al acompañamiento del cantante a la lucha que forjaron las organizaciones de las que forma parte. "Siempre seguirás presente. Vos siempre, querido, dándonos tu apoyo a las Madres y a las Abuelas. Criticando lo criticable", señaló la activista.

Para cerrar, la mujer insistió en que el Indio permacerá entre los argentinos, más allá de su partida. "No te voy a despedir porque vos seguirás siempre presente, siempre vivo. A traés del legado que nos dejás". El Indio Solari, presente. Ahora y siempre", conluyó Almeida.

Desde el organismo H.I.J.O.S. sumaron palabras del propio Indio Solari al video. "La vida para mí no es una cosa que se deba proteger entre algodones. El algodón está haciendo daño en esa vida", afirmó el vocalista y agregó: "La vida tiene que estar expuesta. Desgraciadamente, entiendo que en este caos que hay, se corre peligro".

"Yo también aprendí en esta cultura que parte de vivir es el riesgo de vivir. La vida es decidir estar vivo. Es decidir no estar tan solo como que la muerte aparezca como una pulsión de mayor importancia", fueron las palabras del Indio Solari que se escucharon al final del homenaje de Taty Almeida para el cantante.

Integrantes de H.I.J.O.S. en el velorio del cantante: "¡Indio Solari, presente!"

Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) se hicieron presentes en el último adiós al ídolo del rock nacional. Al acercárse al féretro un representante del organismo exclamó: "¡Indio Solari!", a lo que el resto de los asistentes que se encontraban en ese momento en el lugar respondieron: "¡Presente!", en un momento muy emotivo. "¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes!", se escuchó después.

Embed Hasta siempre @Indio_Solari_ok



Los pañuelos blancos de @abuelasdifusion, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora e H.I.J.O.S. te abrazan en esta despedida.

En nuestra memoria. En nuestra rebeldía. pic.twitter.com/OfCmPVZMvy — H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) June 7, 2026

Minutos más tarde, desde la cuenta oficial de X de H.I.J.O.S., compartieron las imágenes y acompañaron con un sentido texto. "Hasta siempre. Los pañuelos blancos de Abuelas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora e H.I.J.O.S. te abrazan en esta despedida. En nuestra memoria. En nuestra rebeldía", reza el mensaje dedicado al Indio Solari.