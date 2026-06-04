Una por una, todas las películas en las que actuó Chunchuna Villafañe Comenzó su carrera como modelo publicitaria, fue proclamada como la belleza argentina y cosechó grandes éxitos en la industria cinematográfica. Por Agregar C5N en









Chunchuna Villafañe y una larga trayectoria en el espectaculo.

Chunchuna Villafañe falleció a los 92 años durante la madrugada de este jueves y el mundo del cine y la televisión está de luto. Su partida deja una huella imborrable en la cultura argentina y el legado de un recorrido que comenzó con la primera campaña publicitaria que protagonizó y se consolidó a lo largo de décadas de trabajo en los medios.

Nació el 9 de abril de 1935 y fue bautizada como Elba, pero al comienzo de su carrera y hasta el final de sus días fue reconocida como Chunchuna. La actriz hizo sus primeros pasos como modelo publicitaria especialmente entre la década de los 60 y 70. Años más tarde se dedico a filmar múltiples films en la industria cinematográfica. También fue arquitecta, se graduó y ejerció la profesión con la misma pasión con la que interpretaba sus papeles.

Chunchuna Villafañe, un ícono del cine argentino Entre sus papeles más recordados está La historia oficial, el film dirigido por Luis Puenzo que en 1985 ganó el premio Oscar a la Mejor Película Extranjera. En esa película, Elba interpretó a Ana, una amiga de Alicia (Norma Aleandro) que regresa del exilio tras la última dictadura militar. Su papel le valió múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos una nominación a los premios Cóndor de Plata y una distinción como mejor actriz de reparto en el Festival Internacional de Cine de Chicago.

Gemini_Generated_Image_t1ger1t1ger1t1ge Chunchuna Villafañe en La historia oficial. En 1988, interpretó a Carolina en el film Nunca estuve en Viena, papel que interpretó junto a otras estrellas del cine y la televisión como China Zorrilla y Sergio Mateu, entre otros. Si bien este film no obtuvo premios importantes, sí fue destacado a nivel internacional.

En el año 2001, Elba brilló en Vidas privadas, una película dramática que fue coescrita y dirigida por el músico Fito Páez. Pese a que el personaje que encarna Chunchuna no es el central, su actuación fue una de las más destacadas del elenco y le valió una nominación al Cóndor de Plata como Mejor Actriz de Reparto en 2003.

La vasta trayectoria de Chunchuna Villafañe en televisión y teatro El talento actoral de Villafañe no solo abarcó el cine, sino que también caminó y dejó huella en los sets de la televisión. Participó en la novela El Rafa, que emitió su primer episodio en 1980 y fue seguida por los televidentes hasta 1982. Y luego conquistó al público con papeles en ficciones como Atreverse, Mujeres asesinas, Trátame bien, Alta comedia, El teatro de Jorge Salcedo y El ciclo de Guillermo Bredeston y Nora Cárpena. Una por una, todas las películas en las que trabajó Chunchuna 2017 Madraza

2013 Asuntos con la abuela

2007 Durch Himmel und Hölle

2003 Extraño

2002 Micaela, una película mágica

2001 Vidas privadas

1998 El verdadero poder

1996 Un territorio escondido

1995 Historia de desiertos

1992 Algunas mujeres

1991 El beso del olvido

1989 Nunca estuve en Viena

1988 Tiempo de amanecer Sara

1986 Sostenido en La menor

1985 La historia oficial

1978 Torito

1976 No toquen a la nena

1974 Por parte de la madre

1971 Un guapo del 900

1969 Ana en problemas

1966 El galleguito de la cara sucia