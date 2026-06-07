Píldoras falsas, histeria y teorías del fin del mundo: el día que el cometa Halley desató la locura global

Llamado así por su descubridor, orbita el Sol en un período corto y visita la Tierra cada 76 años. Desde los inicios, los humanos que miraron al cielo se maravillaron con su presencia. Sin embargo, en algunas ocasiones su paso generó mitos, leyendas y caos.

Desde el inicio de los tiempos la humanidad miró al cielo intentando buscar respuestas, en algunas ocasiones eventos astronómicos como los cometas captaron la atención y fueron interpretados de diferentes maneras. En el caso del cometa Halley, llamado así por su descubridor Edmund Halley, cautivó a millones de personas. Se trata de un cometa de período corto que orbita al Sol y visita el vecindario del sistema solar cada 76 años, cuyo origen es la Nube de Oort.

Embed - C5N on Instagram: " La ciencia ganó: así lograron revelar uno de los mayores secretos del cometa Halley. Durante décadas, el Halley fue observado desde la Tierra como un visitante amenzazante, pero la tecnología permitió ir más allá: se enviaron sondas espaciales para estudiarlo de cerca y obtener imágenes inéditas de su núcleo. La historia fascinante sobre cómo la curiosidad humana y la exploración espacial ayudaron a comprender mejor uno de los objetos más emblemáticos del cielo, que durante su visita en 1910 provocó un gran caos. @_danisalinas"

No es algo de antaño hablar sobre los mitos o teorías que despiertan los cometas, el caso más reciente fue el del 3I ATLAS, cuya historia propuesta por el científico Avi Loeb generó polémica y revolucionó las redes a finales de 2025. Según Loeb, este tercer objeto interestelar descubierto podría tratarse de una nave alienígena que tenía la misión de explorar el entorno de la Tierra con unas sondas que supuestamente serían lanzadas durante su perihelio (el punto más cercano al Sol). Sin embargo, el cometa pasó por el vecindario y nada de lo que dijo el astrofísico ocurrió.

La génesis del pánico masivo se localiza en febrero de 1910, cuando el Observatorio Yerkes anunció el hallazgo de gas cianógeno en la cola del cometa. Aunque científicos como Edward Pickering aseguraron que “la atmósfera de la Tierra actuaría como un escudo” frente a los gases, la prensa escogió algunas interpretaciones apocalípticas que causaron pánico.

El astrónomo francés Camille Flammarion fue convertido en una figura central de esta narrativa. A pesar de que Flammarion intentó aclarar que “el fin del mundo no ocurrirá el próximo 19 de mayo”, los diarios publicaron versiones truncadas de sus artículos para sugerir que la humanidad moriría en un “paroxismo de alegría, delirio universal y locura” si el nitrógeno del aire se veía afectado.

Este tratamiento mediático creó una “beligerancia entre los intereses de la comunidad científica y los intereses propios de la sociedad”, según el análisis de Juan Francisco Martín del Castillo en su estudio sobre la prensa de la época. La sociedad, bajo una “psicosis internacional”, buscó explicaciones acordes a sus temores antes que a los datos reales.

El miedo se tradujo en decisiones drásticas y pérdidas de vidas. En Alabama, el agricultor Wade Cowan ingirió estricnina porque los reportes que leyó aseguraban que el cometa “incendiaría el mundo”.

Orbita_Halley

En Pittsburgh, Clementine De Rienzo se suicidó tras ver una nube oscura que confundió con el avance del gas venenoso. El historiador el historiador Richard J. Goodrich señaló en su libro "Comet Madness" que estas muertes fueron el resultado de una población que prefirió una “muerte autoinfligida sobre la lenta agonía de la asfixia”.

En este contexto de incertidumbre, surgieron negocios que explotaban la credulidad general. En Texas y Haití, se vendieron “píldoras contra el cometa” compuestas de azúcar y quinina, acompañadas de “inhaladores de césped tejido”. En Los Ángeles, un hombre llamado C. B. Green comercializó “seguros de vida contra el cometa”, prometiendo pagos si la causa de muerte era un impacto directo del astro.

Por su parte, algunos taberneros de Nueva York promovieron el consumo de alcohol alegando que el gas cianógeno era “soluble en whisky”, invitando a los clientes a beber “desde el atardecer hasta el amanecer” para estar a salvo.

El cometa pasó y la vida en la Tierra continuó su rumbo sin problemas, en 1986 volvió a aparecer en el cielo pero para esta ocasión el mundo entero estaba preparado para poder entenderlo más allá de los mitos. Es así como sondas espaciales pudieron observarlo en detalle su núcleo, cola y coma.

Ahora solo queda esperar hasta 2061 año en que el Halley regresará para deleitarnos nuevamente por su presencia y para ser visto por primera vez por generaciones.