Ivana Icardi festejó el divorcio de Mauro y Wanda Nara, destrozó a su excuñada y elogió a la China Suárez: "El bicho..."

La hermana del delantero, que nunca ocultó su rechazo hacia la mediática, aprovechó para reaccionar al divorcio del futbolista y hundió a la empresaria. Además le dedicó unas palabras a la actriz.

La noticia del divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue dando que hablar, tanto por los puntos más polémicos de la resolución como por las reacciones de sus protagonistas. En este contexto, quien no quiso quedarse afuera de los festejos fue Ivana Icardi, hermana del futbolista, quien lanzó una contundente frase que dejó en evidencia que su enfrentamiento con la empresaria sigue intacta.

Lo cierto es que Wanda mantiene una buena relación con parte de la familia de Mauro Icardi . De hecho, en los últimos meses compartió en sus redes sociales distintas postales de sus visitas a Rosario, donde se mostró junto a Juan Carlos, su exsuegro, durante algunas fechas patrias. Sin embargo , el vínculo con Ivana es malísimo. La hermana del delantero nunca ocultó su rechazo hacia la mediática y siempre la responsabilizó por el distanciamiento que mantiene con su hermano.

Como era de esperar, la noticia del divorcio llegó hasta Europa, donde Ivana se encuentra participando del reality Supervivientes All Stars 3. Lejos de mantenerse al margen del escándalo, la hermana de Mauro Icardi estalló contra la Bad Bitch y dejó en claro que no tiene ninguna intención de recomponer lazos con su excuñada.

“ ¡El bicho de Wanda Nara ya no está en mi familia! Es mi ex cuñada, le mando un beso a la China Suárez que es mi guapísima nueva cuñada y que nos está viendo, por cierto. Me dijo que me iba a ver”, expresó Ivana con notoria euforia.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Mauro Icardi anunció su separación de Wanda Nara y que ya está en condiciones de volver a casarse, lo que abre la puerta a una posible boda con Eugenia "La China" Suárez . Además, aseguró que la Justicia italiana rechazó el pedido de manutención presentado por la empresaria, con quien tiene dos hijas.

“Aquellos famosos 250 mil euros mensuales no se autorizaron. La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente”, expresó el delantero, quien no ocultó su satisfacción por el desenlace.

Icardi vía Instagram.

En esta misma línea, Mauro Icardi reveló que la justicia rechazó la pensión por divorcio que había solicitado la empresaria, ya que el tribunal asegura que su notoriedad se expandió, aún más, tras contraer matrimonio con Icardi. “La Justicia rechazó la manutención y la pensión por divorcio porque consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente. Además no pudieron probar que sacrificó su carrera por casarse conmigo”, aclaró.

En otro tramo de su descargo, Icardi reveló un nuevo revés judicial para Nara y aseguró que la empresaria deberá afrontar parte de los gastos del proceso. “El Tribunal la condenó a reintegrarme dos tercios de las costas del juicio”, expresó el futbolista, dejando en claro su satisfacción por la resolución.

A modo de cierre, Icardi dejo en claro que fue él quien gano esta guerra que se extendió por años: "Esta resolución refleja el motivo por el que elegí tramitar mi divorcio en Italia: que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia".

"La sentencia también hace referencia al otro proceso que continúa en Milán, donde solicito la nulidad de la transferencia de inmuebles de mi patrimonio y que sean restituidos. Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar", concluyó.