Conmoción en Colombia: un atentado con un auto bomba en una casa de gobierno dejó más de 20 heridos Sucedió en la ciudad de Villavicencio, en el centro del país. La explosión destruyó el edificio apuntado y los otros a su alrededor, según confirmó Abelardo de la Espriella. "El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida", escribió el presidente. Por Agregar C5N en









El atentado no reportó muertos. @jorgecura1070

Un auto bomba explotó frente a la sede la Gobernación del departamento del Meta, en Villavicencio, Colombia. El atentado dejó 23 personas heridas y provocó daños materiales en el centro, pero no reportó víctimas fatales. El hecho ocurrió el lunes cerca de las 21:30 horario local.

Los equipos de emergencia desplegaron un gran operativo para poder asistir a los heridos y también para revisar las estructuras. Las imágenes muestran la magnitud porque también tuvo onda expansiva que afectó ventanales y puertas.

Según la primera información, la explosión alcanzó un radio aproximado de 500 metros. Dos negocios quedaron destruidos y tres vehículos dañados. De las personas que requirieron asistencia médica fueron 12 y la mayoría son trabajadores de la Gobernación, pero según el reporte de la Alcaldía de Villavicencio, no presentaron heridas de gravedad.

#Colombia l Momento exacto del atentado contra la Gobernación del Meta en Villavicencio.



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La explosión se produjo en un contexto de preocupación por grupos armados en diferentes regiones, pero no fue el primero. Ya que durante la madrugada del lunes también hubo un ataque con drones en Cúcuta, en la frontera de Venezuela.