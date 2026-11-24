Lo confirmaron The New York Times y la agencia internacional Associated Press. La red comprometida era usada por el gobierno estadounidense para analizar información de fuentes públicas. No se comprometió información clasificada.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) sufrieron una vulneración de su ciberseguridad que expuso parte de su información no clasificada, según publicaron The New York Times y la agencia internacional Associated Press.

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Los hackeos afectaron a una red dedicada a obtener información para la inteligencia a partir de material público y no clasificado , es decir, información a tan solo una consulta de distancia. No se vulneró material clasificado. Aunque se cree que la brecha también expuso información de otros organismos gubernamentales , según el diario estadounidense.

Consultada para la investigación, la ODNI afirmó que no se produjeron interrupciones en las capacidades críticas ni en los sistemas clasificados . La CIA no respondió el pedido de comentarios. El informe de The New York Times no precisó cómo se produjo la brecha de seguridad.

Este ciberataque se suma a la lista de hackeos que estuvieron teniendo lugar en las últimas semanas a distintas instituciones de Estados Unidos. Por ejemplo, la última semana la red interna clasificada que utiliza la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) para sus comunicaciones quedó fuera de servicio y generó preocupación , aunque las autoridades descartaron que se haya tratado de un ciberataque.

Tras los reiterados fallos tecnológicos que provocaron caos en los vuelos de Estados Unidos, la Casa Blanca decidió remover a Sean Cairncross, el jefe de Ciberseguridad. El propio Cairncross lo anunció para desmentir las distintas versiones que habían surgido durante las últimas horas.

Hasta el momento, ni el Ejecutivo estadounidense ni el propio exfuncionario emitieron declaraciones oficiales para precisar los términos de su desvinculación.

Cairncross asumió en agosto de 2025 tras haberse desempeñado en el círculo íntimo de Donald Trump durante su primer mandato y como director de operaciones del Comité Nacional Republicano en 2016.

Pero, la grave ola de fallas tecnológicas en Estados Unidos decantó y aceleró su salida. Los incidentes paralizaron temporalmente el tráfico aéreo, cajeros automáticos, correos electrónicos y servicios de almacenamiento en la nube, afectando tanto a gigantes privados como Microsoft y Apple como a entidades bancarias, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la red interna ultrasecreta de la NSA.

Los cortes de servicio impactaron de lleno en el transporte, las comunicaciones y el comercio electrónico de millones de usuarios. Según especialistas y altos funcionarios consultados, el colapso responde a una combinación de infraestructuras obsoletas y excesivamente complejas junto con la acelerada carrera de empresas y organismos estatales por blindar sus redes frente a las nuevas amenazas impulsadas por la inteligencia artificial.

En su reemplazo asumirá de manera interina Kirsten Davies, actual directora de Información del Departamento de Defensa, a quien en Washington consideran con un perfil técnico más sólido para el puesto.

Su designación fue confirmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de la red social X: “Felicitamos a la nueva Directora Nacional de Ciberseguridad, Kirsten Davies; esperamos trabajar juntos para fortalecer la ciberseguridad de Estados Unidos”.