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Bailando en las redes, La China Suárez celebró el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara: "Es un gran día"

El llamativo posteo de la actriz no pasó inadvertido y llegó en medio de la repercusión que generó la noticia sobre el divorcio del futbolista y la mediática.

La China Suárez y un video bailando: Hoy es un gran día

La China Suárez y un video bailando: "Hoy es un gran día"

La presentadora se acordó de la actual pareja de su exmarido.
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Horas después de que se hiciera pública la noticia, la actriz compartió una divertida grabación en la que se la ve bailando en el living de la casa de los sueños, mientras hace la mímica de una canción cuya letra destaca lo lindo y atractivo que es su novio.

Sobre la imagen, Suárez escribió: "Cuando mirás a tu novio", acompañado de un emoji que babea. En el pie de la publicación añadió: "Todo el día con esta canción".

En sus historias, la actriz replicó el mismo video y sumó un mensaje más contundente y que refiere al contexto de la noticia que difundió Mauro Icardi con bombos y platillos: "Hoy es un buen día".

A diferencia de otras publicaciones, la actriz habilitó los comentarios y los usuarios dejaron plasmadas distintas opiniones: "¿Se festeja?"; "Ella jura que todas queremos un novio como Icardi"; "Ahora puede decir 'mi novio', porque antes era el amante"; "Mientras ella festeja que se divorció el macho, la otra factura"; "Ella festeja mientras Icardi la deja encerrada con los carpinchos"; "Chocha que ahora es dueña de todo".

La China Suárez y Mauro Icardi.

La China Suárez y Mauro Icardi.

Fue el propio futbolista quien confirmó la disolución del vínculo a través de un extenso comunicado en sus redes sociales, en el que celebró la resolución judicial. A través de una historia en su cuenta de Instagram, Icardi anunció que ya está en condiciones de volver a casarse.

Además, aseguró que la Justicia italiana rechazó el pedido de manutención presentado por la empresaria, con quien tiene dos hijas. "Aquellos famosos 250 mil euros mensuales no se autorizaron. La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente", expresó el delantero, quien no ocultó su satisfacción por el desenlace.

Mauro Icardi vía Instagram.

Mauro Icardi vía Instagram.

Un nuevo golpe para Wanda Nara: la justicia la condenó a pagar gastos administrativos

En esta misma línea, Mauro Icardi reveló que la Justicia rechazó la pensión por divorcio que había solicitado la empresaria, ya que el tribunal asegura que su notoriedad se expandió, aún más, tras contraer matrimonio con Icardi. "La Justicia rechazó la manutención y la pensión por divorcio porque consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente. Además, no pudieron probar que sacrificó su carrera por casarse conmigo", aclaró.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

En otro tramo de su descargo, Icardi reveló un nuevo revés judicial para Nara y aseguró que la empresaria deberá afrontar parte de los gastos del proceso. "El Tribunal la condenó a reintegrarme dos tercios de las costas del juicio", expresó el futbolista, dejando en claro su satisfacción por la resolución.

A modo de cierre, Icardi buscó remarcar que fue él quien ganó esta guerra que se extendió por años: "Esta resolución refleja el motivo por el que elegí tramitar mi divorcio en Italia: que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia".

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