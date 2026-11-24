Antes de formalizar el llamado a sesiones extraordinarias, el oficialismo convocó a la Cámara baja para debatir la ley de leyes y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, entre otros proyectos. Se espera que, en paralelo, el Senado trate la reforma electoral.

Después de la reunión de mesa política de este martes, en la que el Gobierno confirmó el llamado a extraordinarias para todo el mes de diciembre, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) comenzó a moverse en el Congreso para tratar antes de fin de año distintos proyectos que el oficialismo considera prioritarios. El puntapié inicial es la sesión especial en la Cámara de Diputados que se convocó para este jueves 26 a las 12 con foco en el Presupuesto 2027.

El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso: qué temas se tratarán

La Secretaría Parlamentaria confirmó el pedido que habían presentado el titular del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y otros legisladores oficialistas. Si bien el foco estará puesto en el proyecto de Presupuesto con el objetivo de darle media sanción y enviarlo al Senado, también se debatirá otro tema clave para el Gobierno: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que fue aprobada por la Cámara alta con modificaciones y por eso regresó a Diputados para su revisión definitiva.

La ley de leyes llega al recinto tras su paso por la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde la administración libertaria le realizó varias modificaciones al texto con el objetivo de acercar posiciones con otros bloques. Finalmente, obtuvo el dictamen de mayoría al reunir 27 firmas de LLA, el PRO, la Unión Cívica Radical y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), además de distintos bloques de Tucumán, San Juan, Catamarca y Misiones.

Por lo pronto, el proyecto prevé un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 18% y un incremento del salario promedio del 25,4%. Además, estima que el valor del dólar alcanzará los $1.847,6 a fin de año y apunta a sostener el superávit fiscal, uno de los pilares de la estrategia económica.

Una de las modificaciones fue la eliminación del capítulo de discapacidad. La decisión llegó después de las críticas que generó la inclusión de ese apartado en el proyecto enviado por el Gobierno y de la aprobación en la Cámara de Diputados de una iniciativa impulsada por el oficialismo para establecer un régimen permanente de prestaciones y pensiones por discapacidad.

La mesa política del Gobierno confirmó la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Una semana caliente en el Congreso

La convocatoria a sesión especial para este jueves en Diputados forma parte de una agenda parlamentaria intensa, que comenzará este miércoles con la presentación del jefe de Gabinete ante el Senado para brindar su primer informe de gestión. Diego Santilli deberá responder más de 1.200 preguntas formuladas por los distintos bloques.

El Poder Ejecutivo busca retomar el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que cuenta con media sanción del Senado, luego del traspié que sufrió en Diputados la semana pasada, y avanzar con la discusión del Presupuesto 2027.

Sin embargo, la principal apuesta libertaria está puesta en la reforma electoral, que contempla la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y, si todo sale bien este miércoles en la reunión de labor parlamentaria, comenzará a debatirse el jueves 26 en la Cámara alta.

La agenda de la semana también contempla el debate de la Ley de Ludopatía, cuyo tratamiento continuará este miércoles en comisiones del Senado, donde el oficialismo pretende avanzar con un dictamen propio.

En ese contexto, el Gobierno confirmó la convocatoria a sesiones extraordinarias, que por el momento abarcaría únicamente diciembre. La intención es incorporar al temario, además del Presupuesto 2027 y la reforma electoral, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con la cuestión Malvinas; el denominado Súper RIGI y el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos.