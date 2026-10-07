La mamá de La China Suárez amenazó a la modelo cordobesa vinculada a Mauro Icardi: "Me vas a conocer"

Un nuevo escándalo vuelve a golpear la relación de Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi. Esta vez quien decidió intervenir fue nada menos que la madre de la actriz. Todo ocurrió tras una nueva interacción entre el futbolista y Rocío Galera, una modelo cordobesa que tiempo atrás había sido vinculada con él.
La nueva crisis que amenaza a la pareja se originó luego de que Icardi empezara a darle “me gusta” a las publicaciones de la joven e incluso, reaccionara a algunas de sus fotos.
Sin embargo, cuando las interacciones comenzaron a generar repercusión entre los usuarios, el futbolista decidió dar marcha atrás y las eliminó. Para ese entonces ya era demasiado tarde: varias cuentas habían logrado hacer capturas de pantalla y las imágenes rápidamente comenzaron a circular.
En medio de la polémica, quien habría tomado cartas en el asunto fue Marcela Riveiro, madre de la actriz. Ya sea por decisión propia o a pedido de su hija, ingresó al perfil de la joven y le envió una serie de mensajes privados que ahora quedaron en el centro del escándalo.
Una nueva crisis golpea la casa de los sueños del futbolista y la actriz.
Redes sociales
Qué le dijo Marcela, la mamá de La China Suárez, a la modelo cordobesa
Al recibir esos mensajes, la joven optó por hacerlo público y le escribió a Juan Etchegoyen, quien ya había dado a conocer una interacción previa entre ellos. “Hola Juan ¿cómo estás?, el finde me puso me gusta Mauro en una historia destacada y en una publicación, después lo sacó pero se ve que la gente llegó a ver”, le contó al periodista.
Frente a la repercusión, Marcela no se quedó callada y le escribió unos mensajes. El intercambio fue breve, pero bastó para que dejará en claro su enojo y le advirtiera a la joven que no se metiera en la relación de su hija con el ex Galatasaray. Primero, le respondió una historia a la modelo con una contundente descalificación: “Mamarracho”.
Pero no quedó ahí. Minutos después, decidió redoblar la apuesta y le envió una fuerte advertencia que elevó todavía más la tensión: “Te metés en su relación y me vas a conocer”.
Aseguran que hijos de La China Suárez repitieron el colegio porque no los manda y Benjamín Vicuña estalló
La relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña parece no tener paz. Esta vez el escándalo estalló porque la actriz no envía a sus hijos al colegio desde mayo y el periodista Santiago Riva Roy confirmó que “los nenes perdieron la escolaridad del año” y el chileno explotó.
Fue primero Yanina Latorre quien informó que los hijos de ambos no iban al colegio desde mayo y el periodista Roy sumó información al respecto y contó que también habló con alguien cercano a Vicuña sobre el tema.
Una imagen de la China Suárez y Mauro Icardi volvió a generar polémica con Benjamín Vicuña.
“Tengo un vínculo con una persona muy cercana a Vicuña y me cuenta sobre benja ‘es cierto las dos criaturas no están escolarizadas’. A Benja le duele, está angustiado más que preocupado", contó el periodista.
Desde el entorno de Vicuña dicen: "Eugenia está irreconocible totalmente manipulada por Mauro, pero está teniendo la vida que siempre quiso. Y Benja está resignado”.
Fue entonces que confirmaron: “No pensaron que Mauro se iba a quedar sin club. En lo que es la escolaridad los nenes ya perdieron el año, Magnolia perdió el tercer año. Y dice de Mauro que el tipo es un psicópata. No está preocupado, está angustiado, no sabe donde van a vivir sus hijos". ¿En qué quedará todo?