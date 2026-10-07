La mamá de La China Suárez amenazó a la modelo cordobesa vinculada a Mauro Icardi: "Me vas a conocer"

Marcela Riveiro quedó en el centro de la escena tras enviarle una serie de mensajes a la joven, en los que le advirtió que no se metiera en la relación que su hija mantiene con el futbolista. Por su parte, la modelo mostró las amenazas.

¡Todo mal! La mamá de La China Suárez amenazó a la una modelo cordobesa.

Un nuevo escándalo vuelve a golpear la relación de Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi . Esta vez quien decidió intervenir fue nada menos que la madre de la actriz. Todo ocurrió tras una nueva interacción entre el futbolista y Rocío Galera, una modelo cordobesa que tiempo atrás había sido vinculada con él.

Se filtró el polémico mensaje de Wanda Nara días antes de la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez

La nueva crisis que amenaza a la pareja se originó luego de que Icardi empezara a darle “me gusta” a las publicaciones de la joven e incluso, reaccionara a algunas de sus fotos.

Sin embargo, cuando las interacciones comenzaron a generar repercusión entre los usuarios, el futbolista decidió dar marcha atrás y las eliminó. Para ese entonces ya era demasiado tarde: varias cuentas habían logrado hacer capturas de pantalla y las imágenes rápidamente comenzaron a circular.

En medio de la polémica, quien habría tomado cartas en el asunto fue Marcela Riveiro, madre de la actriz. Ya sea por decisión propia o a pedido de su hija, ingresó al perfil de la joven y le envió una serie de mensajes privados que ahora quedaron en el centro del escándalo.

Al recibir esos mensajes, la joven optó por hacerlo público y le escribió a Juan Etchegoyen , quien ya había dado a conocer una interacción previa entre ellos. “Hola Juan ¿cómo estás?, el finde me puso me gusta Mauro en una historia destacada y en una publicación, después lo sacó pero se ve que la gente llegó a ver ”, le contó al periodista.

Una nueva crisis golpea la casa de los sueños del futbolista y la actriz.

Frente a la repercusión, Marcela no se quedó callada y le escribió unos mensajes. El intercambio fue breve, pero bastó para que dejará en claro su enojo y le advirtiera a la joven que no se metiera en la relación de su hija con el ex Galatasaray. Primero, le respondió una historia a la modelo con una contundente descalificación: “Mamarracho”.

Pero no quedó ahí. Minutos después, decidió redoblar la apuesta y le envió una fuerte advertencia que elevó todavía más la tensión: “Te metés en su relación y me vas a conocer”.

Aseguran que hijos de La China Suárez repitieron el colegio porque no los manda y Benjamín Vicuña estalló

La relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña parece no tener paz. Esta vez el escándalo estalló porque la actriz no envía a sus hijos al colegio desde mayo y el periodista Santiago Riva Roy confirmó que “los nenes perdieron la escolaridad del año” y el chileno explotó.

Fue primero Yanina Latorre quien informó que los hijos de ambos no iban al colegio desde mayo y el periodista Roy sumó información al respecto y contó que también habló con alguien cercano a Vicuña sobre el tema.

Una imagen de la China Suárez y Mauro Icardi volvió a generar polémica con Benjamín Vicuña.

“Tengo un vínculo con una persona muy cercana a Vicuña y me cuenta sobre benja ‘es cierto las dos criaturas no están escolarizadas’. A Benja le duele, está angustiado más que preocupado", contó el periodista.

Desde el entorno de Vicuña dicen: "Eugenia está irreconocible totalmente manipulada por Mauro, pero está teniendo la vida que siempre quiso. Y Benja está resignado”.

Fue entonces que confirmaron: “No pensaron que Mauro se iba a quedar sin club. En lo que es la escolaridad los nenes ya perdieron el año, Magnolia perdió el tercer año. Y dice de Mauro que el tipo es un psicópata. No está preocupado, está angustiado, no sabe donde van a vivir sus hijos". ¿En qué quedará todo?