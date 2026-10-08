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Mauro Icardi celebró su divorcio de Wanda Nara y que le negaran la manutención: la fortuna que se ahorrará

Desde su cuenta oficial, el exjugador del Galatasaray festejó la decisión del Tribunal de Milán de disolver su matrimonio con la conductora. Además, reveló detalles de la resolución judicial que dará que hablar y podría desatar una nueva polémica.

Mauro Icardi celebró la resolución en redes y reveló un nuevo golpe para Wanda Nara.

Mauro Icardi celebró la resolución en redes y reveló un nuevo golpe para Wanda Nara.

El matrimonio de Mauro Icardi y Wanda Nara llegó definitivamente a su fin. Fue el propio futbolista quien confirmó la disolución del vínculo a través de un extenso comunicado en sus redes sociales, en el que celebró la resolución judicial.

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A través de una historia en su cuenta de Instagram, Icardi anunció que ya está en condiciones de volver a casarse, lo que abre la puerta a una posible boda con Eugenia "La China" Suárez. Además, aseguró que la Justicia italiana rechazó el pedido de manutención presentado por la empresaria, con quien tiene dos hijas.

Aquellos famosos 250 mil euros mensuales no se autorizaron. La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente”, expresó el delantero, quien no ocultó su satisfacción por el desenlace.

Mauro Icardi vía Instagram

Mauro Icardi vía Instagram

Un nuevo golpe para Wanda Nara: la justicia la condenó a pagar gastos administrativos

En esta misma línea, Mauro Icardi reveló que la justicia rechazó la pensión por divorcio que había solicitado la empresaria, ya que el tribunal asegura que su notoriedad se expandió, aún más, tras contraer matrimonio con Icardi. “La Justicia rechazó la manutención y la pensión por divorcio porque consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente. Además no pudieron probar que sacrificó su carrera por casarse conmigo”, aclaró.

Un nuevo capitulo: Mauro anunció que la justicia italiana finalmente disolvió su matrimonio con Wanda

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En otro tramo de su descargo, Icardi reveló un nuevo revés judicial para Nara y aseguró que la empresaria deberá afrontar parte de los gastos del proceso. “El Tribunal la condenó a reintegrarme dos tercios de las costas del juicio”, expresó el futbolista, dejando en claro su satisfacción por la resolución.

A modo de cierre, Icardi dejo en claro que fue él quien gano esta guerra que se extendió por años: "Esta resolución refleja el motivo por el que elegí tramitar mi divorcio en Italia: que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia".

Mauro y La China vía Instagram

Mauro y La China vía Instagram

"La sentencia también hace referencia al otro proceso que continúa en Milán, donde solicito la nulidad de la transferencia de inmuebles de mi patrimonio y que sean restituidos. Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar", concluyó.

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