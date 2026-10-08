Mauro Icardi celebró su divorcio de Wanda Nara y que le negaran la manutención: la fortuna que se ahorrará Desde su cuenta oficial, el exjugador del Galatasaray festejó la decisión del Tribunal de Milán de disolver su matrimonio con la conductora. Además, reveló detalles de la resolución judicial que dará que hablar y podría desatar una nueva polémica. Agregar C5N en









Mauro Icardi celebró la resolución en redes y reveló un nuevo golpe para Wanda Nara.

El matrimonio de Mauro Icardi y Wanda Nara llegó definitivamente a su fin. Fue el propio futbolista quien confirmó la disolución del vínculo a través de un extenso comunicado en sus redes sociales, en el que celebró la resolución judicial.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Icardi anunció que ya está en condiciones de volver a casarse, lo que abre la puerta a una posible boda con Eugenia "La China" Suárez. Además, aseguró que la Justicia italiana rechazó el pedido de manutención presentado por la empresaria, con quien tiene dos hijas.

“Aquellos famosos 250 mil euros mensuales no se autorizaron. La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente”, expresó el delantero, quien no ocultó su satisfacción por el desenlace.

Mauro Icardi vía Instagram Un nuevo golpe para Wanda Nara: la justicia la condenó a pagar gastos administrativos En esta misma línea, Mauro Icardi reveló que la justicia rechazó la pensión por divorcio que había solicitado la empresaria, ya que el tribunal asegura que su notoriedad se expandió, aún más, tras contraer matrimonio con Icardi. “La Justicia rechazó la manutención y la pensión por divorcio porque consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente. Además no pudieron probar que sacrificó su carrera por casarse conmigo”, aclaró.

Un nuevo capitulo: Mauro anunció que la justicia italiana finalmente disolvió su matrimonio con Wanda Redes sociales En otro tramo de su descargo, Icardi reveló un nuevo revés judicial para Nara y aseguró que la empresaria deberá afrontar parte de los gastos del proceso. “El Tribunal la condenó a reintegrarme dos tercios de las costas del juicio”, expresó el futbolista, dejando en claro su satisfacción por la resolución.