La reacción de Mauro Icardi cuando Wanda Nara lo trató de "psiquiátrico" Un nuevo capítulo en la novela mediática dejó expuestas las durísimas acusaciones cruzadas entre los protagonistas. Agregar C5N en









El delantero salió a cruzar a su expareja en las redes sociales. Redes sociales

La pelea entre el Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo y picante capitulo. En esta oportunidad, el futbolista decidió romper el silencio de manera categórica mediante su cuenta personal en la red social X para responder con contundencia a los agravios lanzados por su expareja. La empresaria lo había calificado públicamente con el mote de “psiquiátrico”, desencadenando un feroz contraataque por parte del deportista.

Sin intención de dar un paso atrás, el atacante apeló a la ironía y recurrió a tecnicismos de las evaluaciones profesionales para desacreditar la versión de la conductora. Icardi hizo referencia directa al examen psicológico MMPI y apuntó a la escala dedicada a detectar la fabulación. “¿Qué podemos esperar de alguien que me dice Psiquiátrico cuando en el test psicológico del MMPI el valor de la ESCALA L (MENTIRA) dio un valor de L86? Casi sobrepasa el máximo que es 100 mintiendo”, expresó el goleador en su descargo para dejar expuesta la falsedad del relato.

La arremetida del jugador no se detuvo únicamente en desmentir el estado de su salud mental, sino que escaló contra quienes difunden los trascendidos del entorno. Molesto por la repercusión mediática, el atacante exigió cortar de raíz las especulaciones infundadas: “Vamos a tirar factos reales, eso de andar tirando mentiras y que algo quede no funciona, ¿hasta cuándo van a mandar a estos chimuertos a hablar de mí?”.

Para dar por concluida su arremetida virtual y marcar su postura definitiva frente al escándalo, el deportista dejó en claro el cansancio que le genera ser el blanco de las discusiones mediáticas. Con un tono que evidenció su enojo por los permanentes agravios públicos, el exdelantero de la Selección argentina remató su publicación con un dardo fulminante sobre el protagonismo ajeno: “Me da vergüenza ajena que se cuelguen de mi nombre”.

Se divorciaron Mauro Icardi y Wanda Nara La novela judicial más explosiva de la farándula internacional entre Mauro Icardi y Wanda Nara llegó a su desenlace definitivo con una resolución que promete marcar un antes y un después. A través de sus perfiles virtuales, el atacante argentino confirmó que el Tribunal de Milán le puso punto final a su matrimonio con la empresaria, concluyendo así un tortuoso proceso legal que había iniciado formalmente a fines de 2024.