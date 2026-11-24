Ante la situación extrema, y para evitar que los inmuebles pasen a manos de quienes reclaman ser los dueños, muchos propietarios decidieron demoler sus propias casas.

Decenas de familias podrían quedarse en la calle ante el posible desalojo del barrio La Merced en la localidad de San Vicente, luego de que el municipio les diera de baja las escrituras.

Durante el lunes por la tarde, la Policía reprimió con balas de goma una protesta sobre la Ruta 6, produciendo que la tensión escalara a lo largo de varias horas. El operativo dejó como saldo tres detenidos, siendo ellos una mujer y dos jóvenes, al igual que graves denuncias de violencia institucional contra menores de edad.

La manifestación había sido convocada tras conocerse una orden de lanzamiento prevista para este martes 24 de noviembre a partir de las 7:00. Según relataron los habitantes a ANRed, durante el desalojo de la traza vial los efectivos golpearon brutalmente a un menor y llegaron a apuntarle con un revólver en el pecho a otro joven . “No sabemos si fue para intimidar o si estaban sacados ”, advirtieron testigos.

Los vecinos sostienen que son víctimas de una presunta cadena de estafas inmobiliarias con complicidades múltiples. Aseguran que adquirieron sus lotes de buena fe mediante boletos de compraventa y que levantaron allí sus viviendas hace más de dos décadas. “Nos enteramos de sorpresa de que el juicio fue ejecutado; nunca nos llegaron las notificaciones. La abogada que tenía el barrio nunca apareció y hoy estamos en esta situación desesperada”, denunció una vecina. Según contó Diego Gabriele en C5N, el los propietarios decidieron demoler la casa ante la posibilidad de que se las quitaran.

De acuerdo con el testimonio de una referente barrial que difundió el pedido de solidaridad, la orden actual alcanza a 17 manzanas, pero existen otras 43 en trámite judicial, lo que eleva a 60 el total de manzanas comprometidas. “Este barrio no es un asentamiento ni son tierras tomadas; todas las familias accedieron mediante compra a sus hogares ”, remarcó.

En su denuncia pública, la mujer apuntó tanto contra el abogado Víctor Creddo, quien se presenta como propietario de las tierras, y también contra el intendente local, Nicolás Mantegazza. Según afirmó, tras haber impulsado campañas de regularización dominial, el Municipio habría comenzado a dar de baja escrituras ya otorgadas o próximas a entregarse. Asimismo, señaló que meses atrás el jefe comunal impulsó en una sesión extraordinaria la modificación de una ordenanza de tierras para favorecer emprendimientos inmobiliarios privados, una medida que también pondría en riesgo a la reserva natural Lagunas de San Vicente.

Los vecinos de San Vicente piden ayuda.

El trasfondo de una compleja trama judicial

La disputa, igualmente, remonta a varias décadas atrás. La primera poseedora identificada es Luisa de Carlo, quien cuenta con un boleto de compraventa fechado en 1987. Sin embargo, los pobladores actuales carecen de escrituras individuales tras haber comprado mediante boletos sucesivos. En esa cadena se mencionan hermanos de apellido Contreras y otro hombre de apellido Caruso, señalados por los vecinos como quienes habrían turbado la posesión original y loteado terrenos sobre los que no tenían facultades legales para vender.

En 2021, la Justicia había dictado una medida cautelar que frenaba cualquier intento de expulsión, pero recientemente el abogado Creddo solicitó dejar sin efecto esa protección para reactivar los desalojos. Además, la denunciante afirmó que el letrado estaría exigiendo sumas millonarias a los habitantes a cambio de no perder sus casas: a uno llegaron a pedirle hasta u$s200.000.