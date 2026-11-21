La muerte del padre de la hija de la ex Gran Hermano generó conmoción. Mientras crece la incertidumbre sobre las causas del fallecimiento, Pochi de Gossipeame reveló detalles y explicó por qué decidió preservar la intimidad de la familia.

El dolor de Maypi Delgado: falleció su expareja y padre de su pequeña hija.

La muerte de Matías Ricciardelli , expareja de Maypi Delgado y padre de su hija India, generó una profunda conmoción. El joven falleció el martes pasado, aunque la noticia trascendió recién el viernes, luego de que Pochi de Gossipeame la diera a conocer a través de sus redes sociales.

La tragedia familiar que golpea a una ex Gran Hermano: el desgarrador pedido en medio del dolor

La panelista de Puro Show confirmó el fallecimiento mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde también pidió respeto por la intimidad de la familia en este difícil momento.

"Ya que me consultaron varias de ustedes, paso por acá a contar que Matías Ricciardelli, el ex de Maypi Delgado y padre de su hija, falleció el martes", expresó Pochi junto a una fotografía de la expareja.

En el mismo mensaje, hizo hincapié en la delicada situación que atraviesan sus seres queridos y remarcó la importancia de preservar su privacidad. "Obviamente, siempre se va a respetar la privacidad de su familia en un momento tan doloroso", sostuvo.

Hasta el momento, no se informó públicamente la causa de muerte de Matías Ricciardelli. Sin embargo, Pochi hizo referencia a las circunstancias del fallecimiento y las describió como "profundamente dolorosas y delicadas".

Matías Ricciardelli con su India, la hija que tiene en común con Maypi vía Instagram.

En ese sentido, la periodista explicó por qué decidió no brindar más información sobre lo ocurrido: "Por respeto a su familia y a sus seres queridos, prefiero no profundizar en los detalles".

Por su parte, Maypi Delgado rompió el silencio con un desgarrador mensaje, en el que dejó en claro que no responderá consultas sobre lo sucedido, tal como viene haciendo desde el martes.

A través de una historia de Instagram, Maypi Delgado expresó su dolor. "Me voy a mantener sin contestar como lo hice desde el martes. Sepan entender y, por favor, les voy a pedir que tengan mucho respeto", comenzó escribiendo.

Sin embargo, la frase más desgarradora llegó cuando hizo referencia a su hija y a la difícil situación familiar que enfrentan tras la pérdida de Matías Ricciardelli. "India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca", expresó.

Finalmente, cerró su publicación con un pedido dirigido a quienes siguen de cerca la noticia: "Cuiden a toda la familia en general", acompañado de emojis de manos en oración y un corazón roto.