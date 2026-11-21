Wanda Nara provocó a Mauro Icardi con una canción y Martín Migueles se burló con un comentario lapidario: "No tiene..." En medio del escándalo judicial y la medida de restricción que habría conseguido el futbolista contra el novio de la conductora, la pareja compartió un provocador video que no pasó inadvertido. Agregar C5N en









Wanda Nara y Martín Migueles se burlaron de Mauro Icardi con un video.

A días del escándalo que protagonizaron Wanda Nara y Mauro Icardi, la conductora volvió a quedar en el centro de la polémica tras compartir un sugestivo video en sus redes sociales. Lo que parecía una simple grabación durante un viaje en camioneta terminó convirtiéndose en una picante provocación que muchos interpretaron como una indirecta dirigida al futbolista.

Todo ocurrió mientras Icardi y Eugenia "La China" Suárez disfrutan de una escapada romántica en Uruguay, destino que eligieron para descansar rodeados de naturaleza y alejarse del ruido mediático. En ese contexto, Wanda publicó un video en sus historias de Instagram desde el interior de su camioneta, en el que se la ve viajando junto a su novio, Martín Migueles, quien estaba al volante.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la canción que sonaba de fondo: Sos un botón, el conocido tema de Flor de Piedra, cuya letra contiene frases que parecieron encajar con el conflicto que mantiene con el ex Galatasaray.

Wanda Nara y Martín Migueles en Japón. Redes sociales Wanda Nara y Martín Migueles se burlaron de Mauro Icardi: "No tiene" Lejos de que la letra pasara inadvertida, en la grabación la conductora de MasterChef comenzó a cantar uno de los fragmentos más provocadores: "No sos el vago, ya no sos el atorrante. Al que los pibes lo llamaban el picante. Ahora te llaman botón. Ya no estás con tus amigos…".

Wanda Nara con su hija y Martín Migueles: a pura cumbia en el auto como en el Tropitango https://t.co/PLlY6XBeup — Naiara Vecchio (@NaiVecchio) November 21, 2026 Fue entonces cuando Migueles intervino con un comentario que le agregó todavía más picante a la situación: "No tiene". Sus palabras fueron interpretadas como una posible referencia a Icardi, sobre quien en distintas oportunidades circularon versiones acerca de un supuesto distanciamiento de sus amistades y familiares desde que comenzó su relación con la actriz.