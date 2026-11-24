La cantante Nicki Nicole revivió un episodio de violencia de género y acoso callejero cuando era menor. Al hablar del éxito de su colaboración con No te va a gustar, en el tema Venganza, habló del problema que atraviesan miles de mujeres desde una edad temprana.
“Siento que también siendo mujer, más allá de que te haya sucedido o no, siempre sabés sobre este tema”, reflexionó sobre la letra del tema que narra trata sobre la violencia machista, los femicidios y la búsqueda de justicia y empoderamiento frente al abuso.
La artista rosarina puso en palabras, en el programa de Andy Kusnetzoff, se refirió con crudeza a la violencia por cuestión de género: “Lamentablemente, sabés perfectamente cómo funciona y siempre tenés una amiga o alguien cercano al que algo le sucedió”.
“Yo tuve una sola situación que no voy a olvidar nunca en mi vida con una amiga. Íbamos caminando por la calle y de la nada aparece un hombre, se baja los pantalones y empieza a... ya sabés”, relató ante el asombro del conductor.
“Nosotras nos fuimos corriendo, porque no entendimos nunca qué había pasado. Fue de la nada; estaba ahí parado e hizo esa acción justo cuando estábamos un poco más cerca”, detalló sobre el episodio que por ser tan chica no entendió hasta mucho tiempo después.
La compositora dejó en claro que esta situación de vulnerabilidad sigue a pesar del paso del tiempo: "Situaciones de miedo, sí, siempre... piropos en la calle, miradas en los colectivos. Ese tipo de cosas pasan todo el tiempo”, evidenció la joven.
Nicki Nicoles mostró su nuevo look
La cantante Nicki Nicole mostró su nuevo look y avisó que "viene para quedarse". La artista decidió acompañar el lanzamiento de su próximo disco, JPT (Jazmines para ti), con una estética diferente y recibió miles de comentarios de sus fanáticos.