Nicki Nicole rompe el silencio sobre la violencia de género y el acoso callejero "Las mujeres viven con miedo constante a situaciones como piropos y miradas machistas", reveló la cantante en una profunda charla con Andy Kusnetzoff. Agregar C5N en









La artista también habló de su actualidad profesional y del estreno de Rayo de Sol y Eterna Soledad. Redes sociales

La cantante Nicki Nicole revivió un episodio de violencia de género y acoso callejero cuando era menor. Al hablar del éxito de su colaboración con No te va a gustar, en el tema Venganza, habló del problema que atraviesan miles de mujeres desde una edad temprana.

“Siento que también siendo mujer, más allá de que te haya sucedido o no, siempre sabés sobre este tema”, reflexionó sobre la letra del tema que narra trata sobre la violencia machista, los femicidios y la búsqueda de justicia y empoderamiento frente al abuso.

La artista rosarina puso en palabras, en el programa de Andy Kusnetzoff, se refirió con crudeza a la violencia por cuestión de género: “Lamentablemente, sabés perfectamente cómo funciona y siempre tenés una amiga o alguien cercano al que algo le sucedió”.

“Yo tuve una sola situación que no voy a olvidar nunca en mi vida con una amiga. Íbamos caminando por la calle y de la nada aparece un hombre, se baja los pantalones y empieza a... ya sabés”, relató ante el asombro del conductor.

“Nosotras nos fuimos corriendo, porque no entendimos nunca qué había pasado. Fue de la nada; estaba ahí parado e hizo esa acción justo cuando estábamos un poco más cerca”, detalló sobre el episodio que por ser tan chica no entendió hasta mucho tiempo después.