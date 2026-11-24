La mamá de la cantante, declaró como testigo frente a su exyerno y sus palabras provocaron una inesperada reacción en el acusado.

Mabel López , la mamá de Lowrdez Fernández , declaró este martes 24 de noviembre como testigo en el juicio oral contra Leandro García Gómez, exnovio de la cantante, que enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad y violencia de género contra su hija ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 11.

De acuerdo con lo que contó el cronista de Puro Show, la mujer se mostró tranquila durante su declaración frente a su exyerno, aunque no pudo evitar quebrarse en un momento de su testimonio. “ Ella respondió preguntas pero en un momento lloró. Dijo que tenía un buen trato con él, que le resulta durísimo pensar que su hija proyectaba tener una familia con ese hombre”, relató.

En ese sentido, Mabel reconoció que todo lo ocurrido la tomó por sorpresa y le provocó un profundo dolor. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención durante la audiencia fue la reacción del acusado, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar las palabras de su exsuegra.

Durante gran parte del testimonio de la madre de la cantante de Bandana, García Gómez mantuvo la mirada fija en su abogado. Por su parte, la mujer hizo un repaso por los años de relación entre su hija y el acusado. “ Mabel detalló todo lo que recordaba desde el 2015 hasta la fecha”, concluyó el periodista.

Lourdes Fernández declaró en el juicio contra su expareja por violencia de género: "Es una pesadilla"

Lourdes Fernández, declaró el pasado martes, 17 de noviembre, en el juicio contra su exnovio, Leandro García Gómez, por los hechos ocurridos en octubre del 2025 cuando fue acusado por la madre de la artista debido a presuntos hechos de violencia de género y por mantenerla cautiva en Palermo.

La cantante prestó testimonio en el Tribunal Oral en lo Criminal N°11 de la Ciudad de Buenos Aires, pese a no ser querella ya que ella no denunció a quien era su novio y tampoco se encuentra representada por un abogado en el debate oral y público.

Según reveló el periodista Mauro Szeta, la integrante de Bandana también explicó que la violencia en la pareja era recíproca y minimizó lo ocurrido.

Una vez que salió del edificio ubicado sobre la calle Lavalle, Fernández brindó declaraciones ante la prensa y aseguró estar “muy triste”. “Que algo que tiene que ver con el amor termine de esta manera es tristísimo. Pero bueno, son cosas que pasan. Me gustaría felicitar a la Justicia porque fueron muy agiles. Me gustaría que lo hicieran no solo con casos de gente mediática, sino con mujeres que sufren. No a la violencia. Eso es lo que quiero decir”, sostuvo.

Por su parte, García Gómez se encuentra preso en la cárcel de Ezeiza y se negó a declarar en la primera audiencia. En la causa, podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión de cumplimiento efectivo en el caso de ser hallado culpable.

Por otra parte, sobre la situación de tener que presentarse ante la Justicia y declarar contra quien fue su pareja y “alguien a quien yo he querido mucho”: “Jamás pensé estar en esta situación. Es una pesadilla. Yo trato de aferrarme a los momentos lindos que tuvimos, pero también se dieron cosas que nos traen hoy acá a este lugar. Me parece triste y desgraciado”.