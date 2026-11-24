Tensión cambiaria: el Banco Central acumuló otra rueda sin comprar dólares y se desplomaron las reservas La autoridad monetaria se mantuvo al margen del mercado oficial por segunda jornada consecutiva. Impactadas por la baja del oro, las reservas brutas cayeron u$s618 millones, mientras el dólar mayorista alcanzó un nuevo máximo nominal. Por Agregar C5N en









La entidad que preside Santiago Bausili no compró dólares por segunda jornada consecutiva.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó su segunda jornada consecutiva sin realizar compras de divisas en el mercado oficial de cambios. La falta de intervención oficial ocurrió en el marco de una rueda caracterizada por un incremento en la demanda de cobertura por parte del sector privado, con un volumen negociado en el segmento de contado que alcanzó los u$s801,3 millones.

Como consecuencia de esta dinámica, las reservas internacionales brutas registraron una marcada baja diaria de u$s618 millones, ubicándose en u$s48.744 millones, su nivel más bajo en más de un mes. Este descenso estuvo explicado en gran medida por la desvalorización internacional del oro, que retrocedió entre un 2,2% y un 2,75%, provocando una pérdida estimada de u$s230 millones en el stock de activos del Central.

#DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/Qev6HZIV4a#ReservasBCRA pic.twitter.com/qIkW8dGvkZ — BCRA (@BancoCentral_AR) November 24, 2026 En la plaza mayorista, el tipo de cambio trepó $13 y cerró en un récord nominal de $1.593. Con este resultado, el saldo de compras acumulado por el BCRA en lo que va de noviembre se mantuvo en u$s344 millones, al tiempo que el total de adquisiciones en lo que va del año asciende a u$s16.309 millones.

En el resto del esquema cambiario, el dólar minorista en la pizarra del Banco Nación finalizó a $1.615, mientras que el dólar blue operó en $1.700. En los tipos de cambio financieros, el MEP cotizó a $1.688 y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.793, ampliando la brecha con el dólar mayorista al 13,9%.