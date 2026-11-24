El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este martes los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre, un relevamiento clave para determinar si la economía argentina ingresó en una recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026.
Las proyecciones de las consultoras privadas anticipan un nuevo resultado negativo entre julio y septiembre, luego de que el Producto Bruto Interno (PBI) registrara una contracción del 0,6% en el segundo trimestre respecto del primero. De confirmarse otro retroceso, la economía acumularía dos trimestres consecutivos de caída, condición que caracteriza técnicamente a una recesión.
De acuerdo con las estimaciones de Equilibra, la actividad habría mostrado una mejora mensual del 0,5% en septiembre. Sin embargo, ese repunte no alcanzaría para compensar los retrocesos de los meses anteriores: la consultora proyectó una caída del 2,6% para el tercer trimestre en comparación con el segundo. Por su parte, Orlando J. Ferreres & Asociados calculó una suba mensual del 0,1% en septiembre, pero estimó una contracción trimestral del 1,2%.
Las señales de alarma en la industria
En la antesala del informe del INDEC, los indicadores industriales volvieron a mostrar dificultades. Según el relevamiento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la producción del sector cayó un 2,1% interanual en octubre y acumula una contracción del 5% en los primeros diez meses de 2026.
Aunque hubo una mejora mensual del 0,8% respecto de septiembre, la capacidad instalada se ubicó en el 41,8%, su nivel más bajo para un octubre desde 2016. Además, el empleo metalúrgico retrocedió un 1,1% interanual.
Qué tiene que pasar para que se confirme una recesión técnica
Para que se considere que una economía entró en una recesión técnica, debe registrar dos trimestres consecutivos de caída del Producto Bruto Interno (PBI), en comparación con los tres meses anteriores y con la medición desestacionalizada. Es decir, no alcanza con que la actividad económica se contraiga durante un solo período: el retroceso debe repetirse en el trimestre siguiente.
En el caso argentino, el PBI cayó un 0,6% en el segundo trimestre de 2026 respecto del primero. Por eso, el dato del tercer trimestre será determinante: si el INDEC confirma una nueva contracción entre julio y septiembre, se cumpliría la condición técnica para hablar de una recesión. El EMAE de septiembre permitirá anticipar ese resultado, aunque la confirmación definitiva llegará con la publicación de las cuentas nacionales del tercer trimestre.