¿Se confirma la recesión? Expectativa en el Gobierno por el dato de actividad económica del INDEC El organismo publicará este martes el EMAE de septiembre, que permitirá completar el balance del tercer trimestre. Las estimaciones privadas anticipan un nuevo retroceso de la economía, lo que podría configurar dos trimestres consecutivos de caída. Por Agregar C5N en









Las estimaciones privadas anticipan un nuevo retroceso de la economía.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este martes los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre, un relevamiento clave para determinar si la economía argentina ingresó en una recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026.

Las proyecciones de las consultoras privadas anticipan un nuevo resultado negativo entre julio y septiembre, luego de que el Producto Bruto Interno (PBI) registrara una contracción del 0,6% en el segundo trimestre respecto del primero. De confirmarse otro retroceso, la economía acumularía dos trimestres consecutivos de caída, condición que caracteriza técnicamente a una recesión.

De acuerdo con las estimaciones de Equilibra, la actividad habría mostrado una mejora mensual del 0,5% en septiembre. Sin embargo, ese repunte no alcanzaría para compensar los retrocesos de los meses anteriores: la consultora proyectó una caída del 2,6% para el tercer trimestre en comparación con el segundo. Por su parte, Orlando J. Ferreres & Asociados calculó una suba mensual del 0,1% en septiembre, pero estimó una contracción trimestral del 1,2%.

Las señales de alarma en la industria En la antesala del informe del INDEC, los indicadores industriales volvieron a mostrar dificultades. Según el relevamiento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la producción del sector cayó un 2,1% interanual en octubre y acumula una contracción del 5% en los primeros diez meses de 2026.

Aunque hubo una mejora mensual del 0,8% respecto de septiembre, la capacidad instalada se ubicó en el 41,8%, su nivel más bajo para un octubre desde 2016. Además, el empleo metalúrgico retrocedió un 1,1% interanual.