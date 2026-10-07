No fue por dinero: el presidente del Galatasaray reveló el verdadero motivo de la salida de Mauro Icardi

El dirigente del equipo turco habló durante una entrevista y expuso detalles, hasta ahora desconocidos, sobre la salida del delantero rosarino. “El fútbol es así. Tiene un tiempo limitado", expresó.

El presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, rompió el silencio sobre la salida de Mauro Icardi y reveló los verdaderos motivos que llevaron al club turco a no renovar el contrato del delantero argentino. Si bien el dirigente confirmó que existió una propuesta para extender el vínculo, las pretensiones del futbolista y una cuestión deportiva terminaron alejando las posibilidades.

Icardi le dedicó un inesperado posteo a Messi que desató la polémica en las redes: el motivo

El jugador finalizó su contrato con el equipo turco el pasado 30 de junio. Desde entonces, distintas versiones señalaron que la falta de un acuerdo para renovar su vínculo estuvo relacionada principalmente con las diferencias económicas.

“Le hice una oferta para que se quedara. Su expectativa estaba mucho más arriba”, reveló durante la conversación.

De acuerdo con las palabras del presidente, el dinero no fue el único factor que complicó las negociaciones . La presencia de Victor Osimhen también habría sido determinante a la hora de definir el armado del equipo.

“ El problema no era tanto el salario que recibiría con dificultad, sino que tenemos a un delantero centro como Osimhen. ¿Cómo pueden estar los dos juntos? ¿A cuál vas a usar?”, planteó.

Pese a la decisión de Icardi de no continuar en el club, Özbek reconoció la importancia que tuvo el delantero argentino durante su etapa en Turquía y destacó el fuerte vínculo que logró construir tanto con sus compañeros como con los hinchas. “Icardi es un ícono, alguien que ha convertido a una generación en hinchas del Galatasaray”, expresó.

Además, reflexionó sobre cómo el paso del tiempo puede impactar en el nivel de los futbolistas: “El fútbol es así. Tiene un tiempo limitado. Los jugadores envejecen, su rendimiento baja. Tienen que mantenerse en el nivel más alto”.

Dursun Özbek, el presidente del equipo turco, reveló la verdadera razón.

En este contexto, desde el club turco confirmaron que existieron conversaciones para intentar retener a Mauro Icardi. Sin embargo, las diferencias económicas y la competencia con Osimhen por un lugar en el equipo terminaron siendo determinantes para definir su futuro lejos del Galatasaray.

Se filtró el polémico mensaje de Wanda Nara días antes de la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez

A cinco años de que estallara el “WandaGate”, los movimientos de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a colocar el engaño amoroso en el centro de la agenda mediática. En esta ocasión, fue el propio futbolista quien encendió las redes sociales al compartir una postal del exclusivo hotel parisino donde mantuvo el encuentro secreto con la actriz mientras estaba en pareja con la empresaria.

En paralelo a la polémica reaparición de postales de la capital francesa, un viejo posteo de Wanda Nara captó de inmediato la atención de los usuarios. La llamativa frase publicada por la mediática apenas unas horas antes de la cita de su marido en suelo francés volvió a viralizarse entre los fanáticos, reabriendo la incógnita sobre si la rubia ya sospechaba lo que estaba por suceder a sus espaldas en aquel momento crucial del matrimonio.

En medio del revuelo mediático provocado por los nuevos recuerdos del Wandagate, los usuarios de las redes sociales rescataron un posteo realizado por Wanda Nara horas antes del polémico encuentro. Desde la capital francesa, la empresaria compartió una postal posando en los jardines de un exclusivo restaurante con un texto que volvió a cobrar relevancia entre sus seguidores: “¿Te dejaron alguna vez plantad@?”, escribió la conductora en aquel momento en su perfil.

Captura: redes sociales

Aquel interrogante planteado pasó completamente inadvertido en su momento, pero adquirió una lectura totalmente distinta a la luz de los recientes movimientos digitales. El disparador fue el propio Mauro Icardi, quien reflotó la polémica fecha al publicar una foto en su cuenta de Instagram con una contundente frase: “Aquella noche sigue intacta en mi memoria”, acompañando sus palabras con la fecha exacta del engaño.

Pocos momentos después de haber compartido esa publicación, la empresaria armó las valijas y viajó con rumbo a Italia junto a su hermana Zaira Nara. El objetivo del viaje fue asistir a la prestigiosa Semana de la Moda en Milán, dejando la residencia parisina liberada justo en la misma franja temporal en la que el delantero coordinó la cita con la China Suárez.

La impactante coincidencia entre la partida de la mediática hacia suelo italiano y el encuentro nocturno en la capital francesa desató una ola de especulaciones. Los seguidores y los programas de espectáculos reanalizaron el mensaje de la rubia para determinar si ya sospechaba lo que estaba por ocurrir a sus espaldas o si el texto fue una premonición del quiebre matrimonial.