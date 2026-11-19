En medio del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Uma Granata recordó cómo vivió las peleas públicas de sus padres y reflexionó sobre las consecuencias que pueden sufrir los niños.

Uma Granata se animó a hablar sobre su historia familiar y lo que significó para ella crecer siendo hija de dos figuras conocidas del espectáculo.

En medio del escándalo que protagonizan Wanda Nara y Mauro Icardi, uno de los interrogantes que surgieron es cómo podrían afectar los constantes enfrentamientos mediáticos a sus hijas, Isabella y Francesca. En este contexto, Uma Granata decidió contar su propia experiencia y reveló cómo fue crecer en una familia atravesada por los conflictos públicos.

Con 18 años, la hija de Amalia Granata y Cristian "El Ogro" Fabbiani juega al hockey y estudia periodismo deportivo. Durante una entrevista con Flor de la V en Los Profesionales de Siempre, se animó a hablar sobre su historia familiar y lo que significó para ella crecer siendo hija de dos figuras conocidas del espectáculo.

"Yo la verdad era muy chica, no sé, tenía 3 o 4 años. Y me di cuenta más grande, cuando empecé a usar internet y podía buscar. Me daban ganas de buscar las peleas de mi mamá en el Bailando, las jugadas de mi papá… Te dan ganas de investigar todo y, como lo tenés a mano, te terminás enterando de todo", expresó al recordar cómo comenzó a tomar dimensión de los enfrentamientos entre sus padres.

En ese contexto, reconoció que no fue fácil encontrarse con aquellas imágenes y descubrir los conflictos familiares a través de internet. "La verdad que me dolió en el momento, porque estás viendo a tu papá y a tu mamá pelearse. En su momento fue fuerte, pero por suerte con mi mamá lo pude hablar. Me pidió disculpas en un programa, en público, o sea, está todo bien. Son cosas de grandes y yo ya no puedo manejar eso", confesó.

Sin embargo, uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando le preguntaron cómo pueden afectar estas situaciones a los hijos de famosos, especialmente cuando los conflictos familiares quedan expuestos públicamente. "Lo que influye en la salud mental después… Van a tener traumas quieran o no, está en su inconsciente", aseguró.

"Quizás están en pareja de más grandes y les salen esas actitudes que vieron en su casa de chicos, les da ansiedad social. O sea, hay nenes en el colegio que no entienden y te tiran ese chiste y después empieza el bullying", agregó.

Amalia Granata vía Instagram.

El emotivo mensaje de Amalia Granata a su hija tras sus declaraciones

Luego de que Uma Granata hablara públicamente sobre cómo la afectaron durante su infancia los enfrentamientos mediáticos entre sus padres, Amalia Granata compartió un emotivo mensaje dedicado a su hija a través de sus redes sociales.

La diputada provincial publicó un fragmento de la entrevista que la joven brindó en Los Profesionales de Siempre y lo acompañó con unas sentidas palabras en las que expresó el orgullo que siente por la persona en la que se convirtió.

View this post on Instagram

"No sabés el orgullo tan inmenso que siento al ver la hermosa persona en la que te convertiste. Verte crecer y descubrir esa fortaleza, esa valentía y ese bondadoso corazón que te caracteriza me llena el alma de felicidad", comenzó escribiendo.

Lejos de quedarse ahí, Amalia destacó los valores de su hija y le dedicó una profunda declaración de amor: "Tenés unos valores hermosos y una manera de dar amor que te hace única. Ojalá nunca dejes de ser esa persona tan especial, de corazón noble y lleno de luz".

Para cerrar, la exmodelo reafirmó su apoyo incondicional a Uma: "Siempre voy a estar orgullosa de vos, de lo que sos y de todo lo que vas a llegar a ser. Te amo con todo mi corazón, más de lo que las palabras pueden expresar", concluyó junto a emojis de corazones.