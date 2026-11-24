Trabajadores del Hospital Garrahan realizaron una medida de fuerza este martes para rechazar las cesantías y sanciones notificadas durante la madrugada del sábado.

Trabajadores del Hospital Garrahan realizaron una medida de fuerza este martes para rechazar las cesantías y sanciones notificadas durante la madrugada del sábado.

Trabajadores del Hospital Garrahan llevaron adelante una protesta este martes en rechazo a los despidos y las suspensiones comunicados el sábado a las cero horas. Según denunciaron, recibieron telegramas que notificaban 10 nuevas cesantías y 29 suspensiones, en un nuevo capítulo del conflicto entre el personal y las autoridades del centro pediátrico.

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Durante la manifestación, Norma Lezama , secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y una de las trabajadoras despedidas, sostuvo que la lucha excede la defensa de los puestos laborales y apuntó contra el impacto de las medidas en la atención de los pacientes.

“Luchamos por mucho más que un salario, mucho más que nuestros puestos de trabajo. Tenemos derecho a trabajar, a tener una vida digna y a ejercer la vocación de servicio que tenemos ante nuestros pacientes” , expresó.

Además, denunció que 29 trabajadores tienen suspensiones registradas desde el 21 de noviembre y cuestionó la decisión de impedirles el ingreso al hospital. “Estamos acá porque hay una fuerza que no pueden vencer, que es la convicción que tenemos de defender el hospital” , afirmó.

Lezama también alertó sobre la falta de personal de enfermería y aseguró que la dotación actual es crítica. En ese sentido, advirtió que hay salas que comienzan la jornada sin enfermeros y reclamó la reincorporación de todos los despedidos y suspendidos.

“Nos quieren afuera porque nos paramos de manos contra la dirección del hospital. Defender a los compañeros es la regla ante tanta injusticia y atropello”, sostuvo. También vinculó el conflicto con el presupuesto previsto para el próximo año: “Se quieren llevar puesto al Hospital Garrahan, por eso vuelven a recortar el presupuesto”.

AHORA | Tensión en el Garrahan: trabajadores se manifiestan en rechazo a 10 despidos y 28 suspensiones.



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Por su parte, Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE y también cesanteado, calificó las medidas como “un atropello intolerable” y advirtió sobre las consecuencias en distintas áreas del establecimiento.

El dirigente mencionó la situación de enfermería, el jardín maternal y los consultorios, y cuestionó que profesionales y técnicos no puedan cumplir con sus tareas habituales por las sanciones. También apuntó contra las autoridades del hospital.

Lipcovich atribuyó los despidos a una represalia por los meses de conflicto y las protestas que protagonizaron los trabajadores por mejoras salariales y contra los intentos de privatización de la institución.

En ese contexto, lanzó críticas contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus anteriores declaraciones sobre el personal del hospital: “Nos trató de ñoquis a todos los que trabajamos acá”.

Finalmente, ratificó que continuarán con las medidas de fuerza hasta conseguir la reincorporación de los trabajadores. “No nos van a llevar puestos. Vamos a luchar hasta el final para anular los despidos y las suspensiones”, concluyó.