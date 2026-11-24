Trabajadores del Hospital Garrahan llevaron adelante una protesta este martes en rechazo a los despidos y las suspensiones comunicados el sábado a las cero horas. Según denunciaron, recibieron telegramas que notificaban 10 nuevas cesantías y 29 suspensiones, en un nuevo capítulo del conflicto entre el personal y las autoridades del centro pediátrico.
Durante la manifestación, Norma Lezama, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y una de las trabajadoras despedidas, sostuvo que la lucha excede la defensa de los puestos laborales y apuntó contra el impacto de las medidas en la atención de los pacientes.
“Luchamos por mucho más que un salario, mucho más que nuestros puestos de trabajo. Tenemos derecho a trabajar, a tener una vida digna y a ejercer la vocación de servicio que tenemos ante nuestros pacientes”, expresó.
Además, denunció que 29 trabajadores tienen suspensiones registradas desde el 21 de noviembre y cuestionó la decisión de impedirles el ingreso al hospital. “Estamos acá porque hay una fuerza que no pueden vencer, que es la convicción que tenemos de defender el hospital”, afirmó.
Lezama también alertó sobre la falta de personal de enfermería y aseguró que la dotación actual es crítica. En ese sentido, advirtió que hay salas que comienzan la jornada sin enfermeros y reclamó la reincorporación de todos los despedidos y suspendidos.
“Nos quieren afuera porque nos paramos de manos contra la dirección del hospital. Defender a los compañeros es la regla ante tanta injusticia y atropello”, sostuvo. También vinculó el conflicto con el presupuesto previsto para el próximo año: “Se quieren llevar puesto al Hospital Garrahan, por eso vuelven a recortar el presupuesto”.
Por su parte, Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE y también cesanteado, calificó las medidas como “un atropello intolerable” y advirtió sobre las consecuencias en distintas áreas del establecimiento.
El dirigente mencionó la situación de enfermería, el jardín maternal y los consultorios, y cuestionó que profesionales y técnicos no puedan cumplir con sus tareas habituales por las sanciones. También apuntó contra las autoridades del hospital.
Lipcovich atribuyó los despidos a una represalia por los meses de conflicto y las protestas que protagonizaron los trabajadores por mejoras salariales y contra los intentos de privatización de la institución.
En ese contexto, lanzó críticas contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus anteriores declaraciones sobre el personal del hospital: “Nos trató de ñoquis a todos los que trabajamos acá”.
Finalmente, ratificó que continuarán con las medidas de fuerza hasta conseguir la reincorporación de los trabajadores. “No nos van a llevar puestos. Vamos a luchar hasta el final para anular los despidos y las suspensiones”, concluyó.