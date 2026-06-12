Dos participantes de Gran Hermano confirmaron su romance: la tercera persona que terminó con el corazón roto

Un integrante del reality sorprendió al confirmar su vínculo con una compañera del juego. A la vez, cerró una etapa con su anterior pareja, con quien mantenía una historia previa antes del ingreso a la casa.

El reality Gran Hermano Generación Dorada vivió una de las escenas más comentadas de las últimas horas luego de que Franco Zunino y Nenu López confirmaran públicamente que están iniciando una relación dentro de la casa más famosa del país. La revelación ocurrió durante una charla con Santiago del Moro y sorprendió tanto a los participantes como a los seguidores del reality, especialmente porque afuera del programa todavía existía el vínculo entre el participante y Micaela , quien había contado públicamente que mantenían una relación cercana antes de su ingreso al juego.

El problema que sufrió Nenu López por el que no pudo hablar con normalidad en Gran Hermano: qué pasó

El anuncio llegó después de semanas de miradas, acercamientos y rumores dentro de la casa más famosa, donde el vínculo entre Zunino y Nenu comenzó a crecer rápidamente. La química entre ambos ya había generado repercusiones en las redes sociales, especialmente luego de distintos momentos de cercanía que hicieron que los fanáticos empezaran a hablar de un posible nuevo romance dentro de la casa.

Durante la transmisión en vivo, la situación quedó expuesta cuando Luana Fernández lanzó la frase que abrió la puerta a la confesión: “Tiene novia nueva” . La reacción inmediata de Santiago del Moro llevó a que Zunino tuviera que explicar cuál era su situación sentimental actual frente a todos los espectadores.

“ Estoy saliendo con Nenu ahora, que me gusta mucho, la verdad. Está más claro, pero de a poquito ”, reconoció Franco Zunino ante la consulta directa del conductor. Sus palabras confirmaron que la relación dejó de ser solamente un acercamiento dentro del reality y pasó a tener un componente emocional más fuerte.

La respuesta de Nenu López también fue clave para confirmar el romance. Consultada por Del Moro sobre si estaba con Zunino, la participante respondió: “ Sí, nos estamos conociendo, obvio ”. La joven incluso explicó un inesperado momento que vivió en vivo al aclarar que hablaba diferente porque “se me rompió un diente”, una situación que sumó espontaneidad a la escena.

Zunino dejó a Micaela en Gran Hermano

El giro inesperado en la historia fue que Franco Zunino pasó de hablar constantemente de Micaela a blanquear un nuevo romance con Nenu López. La joven había explicado que ambos no eran oficialmente novios, pero sí tenían un vínculo especial antes del ingreso del participante al programa. “No somos novios, nos estamos viendo. Está todo hablado”, había señalado Micaela en televisión.

La relación entre Micaela y Zunino había comenzado poco tiempo antes de que él entrara a Gran Hermano Generación Dorada. Según contó ella, todo nació cuando él comenzó a seguirla en Instagram y luego le propuso una cita. “Me empezó a seguir en Instagram. Me habló para tener una cita y, a partir de ahí, acá estamos”, relató sobre el inicio del vínculo.

Además, Micaela había revelado detalles que mostraban una conexión intensa en poco tiempo. Contó que habían intercambiado objetos con valor sentimental y que Zunino se había llevado un peluche como recuerdo mientras ella conservaba una cadena que él le había regalado. “Hubo fuego, conectamos un montón”, había expresado sobre esos primeros meses juntos.

Sin embargo, el ingreso al reality modificó completamente el escenario. Primero apareció la historia con Luana Fernández, luego hubo rumores y acercamientos con otros participantes, y finalmente Zunino encontró una nueva conexión con Nenu López, que terminó convirtiéndose en el romance confirmado del momento dentro de la casa.

La frase de Luana durante la gala también sumó tensión porque recordó el historial amoroso reciente de Zunino dentro de Gran Hermano. “Dicen que la tercera es la vencida”, comentó entre risas, haciendo referencia a los distintos vínculos que atravesó el participante durante su paso por el programa.