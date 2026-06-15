Estela de Carlotto, tras la muerte de Taty Almeida: "Me duele en el alma"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo lamentó el fallecimiento de la referente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. "Ella estaba siempre viva, siempre activa, siempre generosa", destacó.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo , Estela de Carlotto , despidió a Taty Almeida tras conocerse la noticia de su muerte a los 95 años y la recordó como una compañera de lucha “activa, generosa y llena de esperanza”.

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En diálogo con C5N , Carlotto manifestó su profundo dolor por la partida de una de las referentes más emblemáticas de los organismos de derechos humanos. “Muy triste. Perder una compañera siempre nos duele como un afecto muy especial de tanta lucha, dolor y sonrisa también, porque Taty era una persona que estaba siempre activa, movediza. Nos llevábamos muy bien”, expresó.

La titular de Abuelas recordó los momentos compartidos a lo largo de décadas de militancia conjunta y destacó el sentido del humor que caracterizaba a Almeida. “A veces subíamos al escenario riéndonos y el público no sabía de qué nos reíamos. Yo quiero recordarla así” , contó emocionada.

Carlotto aseguró que desconocía el delicado estado de salud de Almeida y reconoció que la noticia la tomó por sorpresa. “Yo no sabía que estaba internada ni enferma. Siempre la veía activa, viva, generosa. Hemos tenido tantas actividades juntas para reírnos, para llorar, para enojarnos también. Es la vida de amigas y compañeras que hemos sufrido tanto”, afirmó. “Esta noticia inesperada me duele en el alma. La vamos a querer siempre”, agregó.

La referente de derechos humanos también habló sobre el último adiós a su compañera y admitió la dificultad que le genera afrontar su ausencia. “Ya somos muy mayores, casi centenarias. Me estoy preparando para ir a Buenos Aires a despedirla. No soporto la idea de no verla o no estar donde ella está ”, señaló.

Sobre la personalidad de Almeida, destacó que “era una persona de buen humor, de festejo, de tener esperanza” y remarcó que “no estaba ofendida con la vida, al contrario, seguía luchando”.

Además, apeló a su fe para imaginar el reencuentro de Taty con su hijo Alejandro, desaparecido durante la última dictadura militar. “Ella estará con su hijo. Los que tenemos fe de que existe una vida superior creemos que se encontrarán en el cielo”, sostuvo.

“El dolor lo estamos sufriendo nosotros por no tenerla, no verla ni escucharla. Su carácter movedizo y entrañable. La vamos a extrañar, pero vamos a seguir con fuerza en nombre de ella también”, completó.

La continuidad de la lucha de Madres y Abuelas

Consultada sobre el futuro de los organismos de derechos humanos, Carlotto destacó el papel de las nuevas generaciones dentro de Abuelas de Plaza de Mayo. “En Abuelas la comisión directiva es prácticamente de los nietos encontrados. Ellos son los que mantienen la lucha y deciden cómo se trabaja”, explicó.

“Somos dos abuelitas que quedamos, somos muy viejas, y estamos disfrutando que ellos, el día que no estemos nosotros, van a seguir buscando a los compañeros, a los padres y a todos aquellos que faltan para aclarar nuestra historia”, concluyó.