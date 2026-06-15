Mundial 2026: la FIFA investiga a un árbitro del VAR por un presunto gesto vinculado al supremacismo blanco El australiano Shaun Evans, supervisor del VAR en el partido entre Alemania y Curazao, quedó bajo investigación tras una denuncia de una organización antidiscriminación. El gesto captado por las cámaras generó un intenso debate en redes sociales. Por Agregar C5N en









Mundial 2026: la FIFA investiga a un árbitro del VAR por un presunto gesto vinculado al supremacismo blanco

La FIFA abrió una investigación sobre el árbitro australiano Shaun Evans, encargado de supervisar el VAR durante el encuentro entre Alemania y Curazao disputado el domingo en Houston, luego de que fuera denunciado por realizar un gesto presuntamente asociado al supremacismo blanco.

La situación quedó registrada durante una transmisión oficial que mostró la sala del Centro Internacional de Transmisiones de la FIFA, ubicada en Dallas. En las imágenes se observó a Evans de pie detrás de los asistentes del VAR mientras mantenía su mano derecha a la altura de la cintura con el pulgar y el índice formando un círculo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2066528087177646559&partner=&hide_thread=false [DEPORTES] La FIFA abrió una investigación contra Shaun Evans, árbitro australiano del VAR, por un gesto asociado al supremacismo blanco en "círculos globales de extrema derecha", antes del partido entre Alemania y Curazao. https://t.co/bPqe81LOBb pic.twitter.com/rVAPLNF109 — ElCanciller.com (@elcancillercom) June 15, 2026 La denuncia fue presentada por Fare Network, organización dedicada a combatir la discriminación en el fútbol y socia oficial de la FIFA. Según la entidad, el gesto puede ser interpretado como un símbolo utilizado por grupos de extrema derecha y movimientos supremacistas.

Tras la repercusión de las imágenes en redes sociales, la FIFA decidió iniciar una revisión formal para determinar el contexto y el significado del gesto realizado por el árbitro australiano.

Desde el entorno de Evans rechazaron las acusaciones y sostuvieron que se trató de una broma conocida como “el juego del círculo”, una práctica popular que consiste en intentar que otra persona mire hacia abajo para descubrir la forma hecha con los dedos.

Quienes cuestionan esa explicación recuerdan que el mismo gesto fue utilizado en distintas ocasiones por sectores extremistas. Uno de los antecedentes más citados es el del australiano Brenton Tarrant, condenado por el ataque a dos mezquitas en Nueva Zelanda en 2019, quien realizó ese símbolo durante una audiencia judicial.