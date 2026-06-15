15 de junio de 2026 Inicio
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Trágica muerte de Gaspi y Lucas Vignale: revelan cómo pudo haber sucedido el choque de helicópteros

Como consecuencia de la colisión de ambas aeronaves, también falleció el músico estadounidense Oliver Tree, entre las seis víctimas fatales. Según trascendió, uno de los dueños de las aeronaves que chocaron había sido multado previamente.

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Gaspi tenía 23 años y Lucas Vignale

Gaspi tenía 23 años y Lucas Vignale, 28.

En medio de la conmoción por la muerte de los argentinos Gaspi y Lucas Vignale, desde Brasil están analizando una de las principales hipótesis por el cual terminó ocurriendo el choque entre dos helicópteros que también se cobró la vida de otras cuatro personas más.

Lucas Vignale tenía 29 años.
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El impacto entre los dos aéreos ocurrió a las 8:59 hora local de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes. Al llegar al lugar, los bomberos hallaron cinco cuerpos calcinados en la primera aeronave y, minutos después, localizaron a una sexta víctima en el segundo helicóptero, que se precipitó a unos cien metros del primer punto de impacto.

Tras el impacto, uno de los helicópteros cayó en el estacionamiento de un complejo comercial y provocó un incendio que alcanzó una estación de carga y desencadenó explosiones en cadena. En redes sociales, los residentes de la zona informaron haber escuchado varias explosiones tras el accidente, y las publicaciones muestran una densa columna de humo negro en el área. Los bomberos lograron controlar el incendio alrededor de las 10 de la mañana.

El periodista Patricio de la Barra, de San Pablo, explicó que aún se están investigando las causas por el cual se dio la coalición y que el trabajo quedó a cargo de la policía brasileña más la ANAC, Agencia Nacional de Aviación Civil, la Fuerza Aérea Brasileña y también el SENIPA, el Centro de Investigaciones y de Prevención de Accidentes Aéreos.

choque helicóptero rio de janeiro brasil 14 junio 2026

De igual modo, destacó que “se extraña mucho lo que ocurrió porque era un día despejado, no había grandes problemas con el clima, que podría haber sido uno de los factores”. En esa línea, sostuvo que una de las principales hipótesis que se analizan que pudo haber provocado el accidente “podría ser una falla humana”.

“Uno de los helicópteros podría haber tomado una trayectoria que no correspondía”, indicó en diálogo con Radio Mitre y agregó: “Este grupo se dirigía a Angra Dos Reis para grabar un videoclip, quería ser exhibido en Europa, Estados Unidos y acá en América Latina”.

Muerte de Gaspi y Lucas Vignale: el dueño de uno de los helicópteros había sido multado

Uno de los dueños de los helicópteros que chocaron en Río de Janeiro y que provocó la muerte de 6 personas, entre ellas los argentinos Gaspi y Lucas Vignale, había sido multado previamente. Se trata de Oswaldo de Luca Filho, propietario del Bell Helicopter modelo 206B con matrícula PP-MAC y registrada a nombre de la empresa Turfik Comércio de Frutas LTDA.

Según detalló el medio local Globo, en julio de 2025, el empresario recibió una sanción económica de la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) de Brasil debido a que se había negado a entregar libros, documentos contables y otra información a los inspectores.

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