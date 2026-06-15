Dictan prisión preventiva para tres instructores de bungee jumping por la muerte de la joven en Brasil La Justicia brasileña imputó a los acusados por homicidio con dolo eventual tras la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, quien cayó desde unos 40 metros durante una actividad extrema realizada sin las medidas de seguridad necesarias. Por Agregar C5N en









Dictan prisión preventiva para tres instructores por la muerte de una joven en un salto sin arnés en Brasil

La Justicia de Brasil ordenó la prisión preventiva de tres instructores acusados por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que falleció al caer desde un puente durante una actividad de salto extremo en la ciudad de Limeira, en el estado de San Pablo.

El juez Paulo Henrique Stahlberg Natal dispuso la detención preventiva de Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra, quienes enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual al considerar que asumieron el riesgo de provocar una tragedia al omitir medidas básicas de seguridad.

La víctima participaba de un salto en la modalidad conocida como "avioncito", que consiste en lanzarse al vacío suspendido por un sistema de cuerdas. Sin embargo, según la investigación, la joven fue impulsada sin estar conectada al equipo de protección, lo que derivó en una caída de aproximadamente 40 metros.

En la resolución, el magistrado sostuvo que existen indicios de una "grave negligencia" en el desarrollo de una actividad comercial de alto riesgo y remarcó que la muerte ocurrió en circunstancias que podrían haberse evitado.

Además, el juez consideró que los acusados podrían entorpecer la investigación. Testigos declararon que, tras el accidente, los instructores se cambiaron de ropa y abandonaron la zona en dirección a un sector de vegetación.

La decisión judicial también se apoyó en la sospecha de que los responsables intentaron alejarse del lugar antes de la llegada de las autoridades y en la posibilidad de que continúen realizando este tipo de actividades sin autorización formal. Las pericias y la recopilación de testimonios continuarán en los próximos días para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados en el hecho, que quedó registrado en videos tomados por testigos.