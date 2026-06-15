15 de junio de 2026 Inicio
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El PRO se proyecta hacia 2027 y busca capitalizar los errores del Gobierno

El secretario general del PRO, Fernando de Andreis, difundió un extenso mensaje en redes sociales en el que reivindicó el rol del partido fundado por Mauricio Macri, cuestionó los recientes escándalos que atraviesan al oficialismo y aseguró que el espacio trabaja para construir una alternativa competitiva de cara a las próximas elecciones presidenciales.

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El PRO se proyecta hacia 2027 y busca capitalizar los errores del Gobierno

El PRO se proyecta hacia 2027 y busca capitalizar los errores del Gobierno

El diputado y secretario general del PRO, Fernando de Andreis, publicó este lunes un extenso mensaje en sus redes sociales en el que llamó a dejar atrás la nostalgia por los logros del pasado y aseguró que el partido se prepara para disputar el poder en las elecciones presidenciales de 2027.

El diputado Juan Marino junto al presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
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Bajo el título "Nos preparamos para ganar", el dirigente sostuvo que el PRO atraviesa una etapa de reconstrucción interna luego de la disputa entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta durante la campaña presidencial de 2023.

"El PRO, como les pasa a los grandes equipos de fútbol, tiene las vitrinas llenas de copas y medallas. Son recuerdos buenos, pero hay que dejarlos atrás. La nostalgia mata lo nuevo", expresó.

En ese sentido, De Andreis afirmó que en los últimos meses el partido avanzó en la recomposición de vínculos entre dirigentes y en la reorganización territorial del espacio. Según detalló, el objetivo es reunir nuevamente a gobernadores, intendentes, legisladores y exfuncionarios con experiencia de gestión.

El dirigente también reivindicó el papel del PRO en el actual escenario político y aseguró que el espacio fue clave para sostener la gobernabilidad del presidente Javier Milei. "Nosotros iniciamos el cambio y nosotros somos el partido que lo asegura", escribió.

Al mismo tiempo, apuntó contra los recientes episodios que golpearon al Gobierno nacional y cuestionó las decisiones adoptadas por la administración libertaria. En ese marco, recordó advertencias realizadas por Mauricio Macri sobre la conformación del gabinete y sobre el rol de Manuel Adorni como jefe de ministros. Además, aseguró que el oficialismo perdió tiempo en resolver problemas que, según afirmó, podían haberse evitado.

De Andreis destacó además la realización de los encuentros denominados "El Próximo Paso", una serie de actividades partidarias que el PRO impulsa en distintas provincias con el objetivo de fortalecer su estructura y delinear una propuesta para los próximos años. "Estamos armando un PRO competitivo. No miramos trofeos, nos preparamos para ganar", concluyó.

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