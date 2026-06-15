El PRO se proyecta hacia 2027 y busca capitalizar los errores del Gobierno El secretario general del PRO, Fernando de Andreis, difundió un extenso mensaje en redes sociales en el que reivindicó el rol del partido fundado por Mauricio Macri, cuestionó los recientes escándalos que atraviesan al oficialismo y aseguró que el espacio trabaja para construir una alternativa competitiva de cara a las próximas elecciones presidenciales. Por Agregar C5N en









El PRO se proyecta hacia 2027 y busca capitalizar los errores del Gobierno

El diputado y secretario general del PRO, Fernando de Andreis, publicó este lunes un extenso mensaje en sus redes sociales en el que llamó a dejar atrás la nostalgia por los logros del pasado y aseguró que el partido se prepara para disputar el poder en las elecciones presidenciales de 2027.

Bajo el título "Nos preparamos para ganar", el dirigente sostuvo que el PRO atraviesa una etapa de reconstrucción interna luego de la disputa entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta durante la campaña presidencial de 2023.

"El PRO, como les pasa a los grandes equipos de fútbol, tiene las vitrinas llenas de copas y medallas. Son recuerdos buenos, pero hay que dejarlos atrás. La nostalgia mata lo nuevo", expresó.

En ese sentido, De Andreis afirmó que en los últimos meses el partido avanzó en la recomposición de vínculos entre dirigentes y en la reorganización territorial del espacio. Según detalló, el objetivo es reunir nuevamente a gobernadores, intendentes, legisladores y exfuncionarios con experiencia de gestión.

El dirigente también reivindicó el papel del PRO en el actual escenario político y aseguró que el espacio fue clave para sostener la gobernabilidad del presidente Javier Milei. "Nosotros iniciamos el cambio y nosotros somos el partido que lo asegura", escribió.