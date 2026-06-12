IR A
IR A

El problema que sufrió Nenu López por el que no pudo hablar con normalidad en Gran Hermano: qué pasó

La participante reveló el motivo de su incomodidad durante la gala, justo cuando el conductor del programa le hizo una pregunta comprometedora.

La participante tuvo complicaciones al expresarse cuando apareció Santiago del Moro y confesó a qué se debió la desopilante situación en vivo.

La participante tuvo complicaciones al expresarse cuando apareció Santiago del Moro y confesó a qué se debió la desopilante situación en vivo.

Gran Hermano Generación Dorada volvió a tener un momento inesperado durante la gala del jueves, cuando Nenu López quedó en el centro de la escena por una situación que no estaba relacionada directamente con el juego, las estrategias o las peleas de la casa. La participante atravesó un incómodo problema estético que terminó afectando su manera de hablar en vivo y que rápidamente llamó la atención de los televidentes.

Sorpresa para Santiago del Moro.
Te puede interesar:

Dos participantes de Gran Hermano confirmaron su romance: la tercera persona que terminó con el corazón roto

El episodio ocurrió cuando el conductor Santiago del Moro le preguntó por su vínculo con Franco Zunino, luego de los rumores y señales de acercamiento que habían surgido dentro del reality. Antes de responder con tranquilidad, la bailarina comenzó a cubrirse la boca y explicó que tenía una dificultad: “Hablo así porque se me rompió un diente”.

La situación generó sorpresa entre sus compañeros y también en el estudio, ya que Nenu intentaba mantener la calma mientras confirmaba que estaba iniciando una relación con Zunino. “Justo hoy no puedo hablar, pero sí, nos estamos conociendo, obvio”, expresó la participante, tomándose con humor un momento que para ella era evidentemente incómodo.

Embed

Según se pudo saber, el problema no fue la pérdida de un diente natural sino el desprendimiento de una carilla dental, una pieza estética colocada sobre la superficie del diente para mejorar la apariencia de la sonrisa. La situación afectó especialmente porque ocurrió en una zona visible de la boca y justo antes de una aparición televisiva en vivo.

Cómo quedó la placa de nominados definitiva de Gran Hermano

La gala de Gran Hermano Generación Dorada también dejó definida una nueva placa de nominados, con varios jugadores importantes en riesgo de eliminación. Luego de las decisiones del público y las instancias de salvación, la lista final quedó conformada por participantes que deberán enfrentar la votación de la audiencia.

Los jugadores que permanecen en placa son Franco Zunino, Steffy Pereira (“Campanita”), Luana Fernández, Gisela “Yipio” Pintos, Leandro Nigro y Alejandra Majluf. Estos nombres quedaron expuestos luego de que tres participantes fueran salvados y dejaran la zona de peligro.

GRAN HERMANO placa semana 16 gh (1).jpg-6a2b6c3048ebd
La placa de nominados de la semana 16 en la casa más famosa.

La placa de nominados de la semana 16 en la casa más famosa.

La definición generó un clima de máxima tensión dentro de la casa, especialmente porque algunos de los nominados vienen teniendo un rol protagonista en las últimas semanas. El vínculo entre Nenu López y Franco Zunino, las discusiones internas y las alianzas cambiantes se transformaron en algunos de los principales focos de atención del reality.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se dieron los detalles de quienes estaban en el techo de la casa.

Se supo la verdad: quiénes eran las personas que caminaban por el techo en la casa de Gran Hermano

La escasez de alimentos ya era un problema concreto dentro del reality.

La decisión de Gran Hermano que generó preocupación en los participantes: no lo pueden creer

La casa más famosa afrontará otra gala de eliminación con nombres pesados.
play

Así quedó la placa de nominados definitiva en Gran Hermano: los 6 participantes comprometidos

Sorpresa en Gran Hermano por una persona caminando por los techos.

Escándalo: una persona apareció por los techos de la casa de Gran Hermano y cortaron la transmisión

Un curioso robo alteró la convivencia dentro de la casa.

Acusaron a una participante de Gran Hermano por un insólito robo: "¡Qué asco!"

La situación se desencadenó a partir de la distribución de premios referidos a la selección argentina.

Escándalo en vivo: denunciaron a un participante de Gran Hermano por un comentario discriminatorio

últimas noticias

Caso Adorni: ¿Por qué Javier Milei lo mantiene en el cargo?

Hace 9 minutos
El DT que es protagonista en Mundiales con México.

Este DT estuvo en las dos últimas inauguraciones de los Mundiales en México y hace historia: quién es

Hace 25 minutos
Un campeón del mundo y una ex miss universo ¿Juntos?

Fue un famoso jugador de España y estaría en una relación con una actriz sudamericana: quién es

Hace 26 minutos
Qué requisitos tiene la VTV si la realizas en un taller mecánico

Qué requisitos tiene la VTV si la realizas en un taller mecánico

Hace 27 minutos
Alerta en Newells: Saúl Salcedo protagonizó un choque que terminó con un muerto

Alerta en Newell's: Saúl Salcedo protagonizó un choque que terminó con un muerto

Hace 31 minutos