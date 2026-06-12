El problema que sufrió Nenu López por el que no pudo hablar con normalidad en Gran Hermano: qué pasó La participante reveló el motivo de su incomodidad durante la gala, justo cuando el conductor del programa le hizo una pregunta comprometedora. Agregar C5N en









La participante tuvo complicaciones al expresarse cuando apareció Santiago del Moro y confesó a qué se debió la desopilante situación en vivo.

Gran Hermano Generación Dorada volvió a tener un momento inesperado durante la gala del jueves, cuando Nenu López quedó en el centro de la escena por una situación que no estaba relacionada directamente con el juego, las estrategias o las peleas de la casa. La participante atravesó un incómodo problema estético que terminó afectando su manera de hablar en vivo y que rápidamente llamó la atención de los televidentes.

El episodio ocurrió cuando el conductor Santiago del Moro le preguntó por su vínculo con Franco Zunino, luego de los rumores y señales de acercamiento que habían surgido dentro del reality. Antes de responder con tranquilidad, la bailarina comenzó a cubrirse la boca y explicó que tenía una dificultad: “Hablo así porque se me rompió un diente”.

La situación generó sorpresa entre sus compañeros y también en el estudio, ya que Nenu intentaba mantener la calma mientras confirmaba que estaba iniciando una relación con Zunino. “Justo hoy no puedo hablar, pero sí, nos estamos conociendo, obvio”, expresó la participante, tomándose con humor un momento que para ella era evidentemente incómodo.

Embed Según se pudo saber, el problema no fue la pérdida de un diente natural sino el desprendimiento de una carilla dental, una pieza estética colocada sobre la superficie del diente para mejorar la apariencia de la sonrisa. La situación afectó especialmente porque ocurrió en una zona visible de la boca y justo antes de una aparición televisiva en vivo.

Cómo quedó la placa de nominados definitiva de Gran Hermano La gala de Gran Hermano Generación Dorada también dejó definida una nueva placa de nominados, con varios jugadores importantes en riesgo de eliminación. Luego de las decisiones del público y las instancias de salvación, la lista final quedó conformada por participantes que deberán enfrentar la votación de la audiencia.

Los jugadores que permanecen en placa son Franco Zunino, Steffy Pereira (“Campanita”), Luana Fernández, Gisela “Yipio” Pintos, Leandro Nigro y Alejandra Majluf. Estos nombres quedaron expuestos luego de que tres participantes fueran salvados y dejaran la zona de peligro. GRAN HERMANO placa semana 16 gh (1).jpg-6a2b6c3048ebd La placa de nominados de la semana 16 en la casa más famosa. Telefe La definición generó un clima de máxima tensión dentro de la casa, especialmente porque algunos de los nominados vienen teniendo un rol protagonista en las últimas semanas. El vínculo entre Nenu López y Franco Zunino, las discusiones internas y las alianzas cambiantes se transformaron en algunos de los principales focos de atención del reality.