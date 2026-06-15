15 de junio de 2026 Inicio
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Aumentan los colectivos en el AMBA: el nuevo esquema tarifario completo y a cuánto queda el boleto mínimo

Las líneas de jurisdicción nacional, que unen la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, sufren este lunes una suba del 2% parte del esquema de incrementos escalonados que la Secretaría de Transporte puso en marcha a mediados de mayo.

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Los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufren un nuevo aumento.

Los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufren un nuevo aumento.

Este lunes 15 de junio comenzará a regir un nuevo aumento en las tarifas de colectivos como parte del esquema de subas que el Gobierno impulsó a partir de mayo, una medida que impacta en el bolsillo de los pasajeros que usan el transporte público a diario. El boleto mínimo estará por encima de los $870.

El boleto de trenes y colectivos vuelve a subir el lunes 15 de junio.
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A principios de mayo pasado, la Secretaría de Transporte comunicó todos los aumentos estipulados, que se programaron en dos partes. Para las personas que cuenten con la tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo de colectivo pasó de $714 a $728,28. El incremento aplica tanto para los colectivos, con un 2%

Cuáles son las líneas de colectivo de jurisdicción nacional

Son líneas que transitan entre la Ciudad y la provincia:

  • 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Colectivos del AMBA: cuáles son las tarifas vigentes desde el 15 de junio

Para quienes se mueven por el AMBA, el valor del pasaje se calcula según las siguientes secciones de kilometraje:

  • De 0 a 3 kilómetros: $871,30

  • De 3 a 6 kilómetros: $835,32

  • De 6 a 12 kilómetros: $952

  • De 12 a 27 kilómetros: $1.075,37

  • Más de 27 kilómetros: $1.227,76

Lo que viene: nuevos aumentos a partir de julio

De acuerdo con la resolución oficial, el séptimo mes del año llega con ajustes indexados. La fórmula aplicada toma la inflación de mayo difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con un 2,1% a nivel nacional y 2,3% en el Gran Buenos Aires, y le suma dos puntos porcentuales adicionales.

Nuevo cuadro para colectivos en la Provincia de Buenos Aires (PBA)

  • Tramo de 0 a 3 km: $1.059,28

  • Tramo de 3 a 6 km: $1.191,68

  • Tramo de 6 a 12 km: $1.324,09

  • Tramo de 12 a 27 km: $1.588,91

  • Más de 27 km: $1.868,03

Nuevo cuadro para colectivos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

  • Tramo de 0 a 3 km: $820,60

  • Tramo de 3 a 6 km: $911,81

  • Tramo de 6 a 12 km: $982,05

  • Tramo de 12 a 27 km: $1.052,35

  • Más de 27 km: $1.868,03

Subte y Peajes: suben un 4,1% en julio

La red de subterráneos y las autopistas porteñas aplicarán un incremento unificado del 4,1%. Con esta actualización, el pasaje mínimo de subte costará $1.622,00.

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno

  • Motocicletas: $1.922,14

  • Vehículos de hasta 2 ejes y 2,1 metros de altura: $4.613,65

  • Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $7.304,71

Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero

  • Motocicletas: $1.153,49

  • Vehículos de hasta 2 ejes y 2,1 metros de altura: $1.922,14

  • Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3.469,02

Peaje Alberti

  • Motocicletas: $1.153,49

  • Vehículos de hasta 2 ejes y 2,1 metros de altura: $1.461,10

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