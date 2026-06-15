15 de junio de 2026 Inicio
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Denuncian que el diputado Juan Marino fue retenido en Bolivia

El legislador por Buenos Aires fue demorado en el aeropuerto de La Paz cuando viajaba invitado a la Asamblea Plurinacional. Desde Unión por la Patria reclamaron su liberación y pidieron a Bolivia que garantice su participación en la actividad oficial.

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El diputado Juan Marino junto al presidente del bloque de Unión por la Patria

El diputado Juan Marino junto al presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, denunció que el diputado Juan Marino fue retenido en el Aeropuerto de La Paz cuando se disponía a participar de una actividad en la Asamblea Plurinacional de Bolivia.

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"Exigimos a las autoridades bolivianas que nuestro compañero pueda realizar las tareas para las que fue invitado", reclamó, al tiempo que pidió una pronta solución a la situación.

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Al mismo tiempo, legisladores de izquierda viajaron a Bolivia junto a organizaciones de derechos humanos acudiendo al llamado de los trabajadores a relevar la situación represiva grave que están sufriendo como represalia por luchar para terminar con el gobierno del ajustador Rodrigo Paz. Lograron ingresar al país por Santa Cruz de la Sierra y en La Paz fueron deportados con violencia.

"Lo ocurrido constituye una vulneración de las libertades democráticas y un intento de impedir que organismos y representantes políticos constaten la magnitud de la represión que atraviesa el pueblo boliviano", escribió en su cuenta de X la diputada Vanina Biasi.

"Denunciamos estos hechos y hacemos responsable al gobierno de Rodrigo Paz por la seguridad y las garantías democráticas de quienes desarrollan tareas de observación y defensa de los derechos humanos", añadió.

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