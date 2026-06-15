15 de junio de 2026 Inicio
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Arranca el juicio por Loan: las claves del caso que todavía conmociona a Corrientes

Este martes comienza el debate oral y público en la capital provincial, un proceso que se estima durará aproximadamente seis meses debido a la enorme complejidad de la causa: hay 17 imputados, casi 200 testigos citados y un expediente que expone las peores sospechas sobre el entorno del menor.

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Loan Danilo Peña desapareció el 15 de junio de 2024.

Loan Danilo Peña desapareció el 15 de junio de 2024.

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A dos años de aquel fatídico 13 de junio de 2024 que cambió para siempre a la provincia de Corrientes, el misterio en torno a la desaparición de Loan Danilo Peña está a punto de entrar en su etapa más decisiva. Este martes comenzará finalmente el juicio oral y público en la capital correntina, un proceso que se estima durará aproximadamente seis meses debido a la enorme complejidad de la causa: hay 17 imputados, casi 200 testigos citados y un expediente que expone las peores sospechas sobre el entorno del menor.

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El escenario elegido por el Tribunal Oral Federal es el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, un predio de una manzana completa que cuenta con celdas de detención y la infraestructura necesaria para albergar el gran volumen de personas —entre jueces, fiscales, querellantes y defensores— que participarán de las audiencias. El cronograma inicial ya está fijado para las tres primeras jornadas (16, 17 y 18 de junio) y continuará con un esquema rotativo de dos o tres días por semana.

Los acusados y el "pacto de silencio"

El debate llega con los imputados divididos en dos grandes grupos. Por la causa principal, que investiga los delitos de sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años (con penas máximas de 15 años de prisión), hay siete personas en el banquillo. Se trata de quienes participaron de aquel almuerzo familiar en la casa de la abuela Catalina, de donde Loan fue retirado de manera coordinada aprovechando la distracción de su padre.

De estos siete, seis llegan bajo prisión preventiva en cárceles federales de distintos puntos del país: Laudelina Peña, la tía paterna, trasladada desde Mendoza; Antonio Benítez, tío de Loan, y Daniel Ramírez, provenientes de Resistencia, Chaco; Walter Maciel, excomisario de 9 de Julio, quien llega desde Marcos Paz, acusado además de desviar permanentemente la investigación y plantar pruebas; y Carlos Pérez y Victoria Caillava, el matrimonio sumamente comprometido por los rastros odoríferos del niño hallados en su camioneta. La única excepción es Mónica Millapi, esposa de Ramírez, quien cuenta con prisión domiciliaria en Neuquén y seguirá las audiencias mediante tobillera electrónica.

Por otro lado, hay otros diez imputados, conocidos como "los falsos Dupuy", acusados de entorpecer la investigación. Este grupo, que mantuvo retenidas a testigos clave como Camila y Macarena en un hotel, tiene a casi todos sus miembros en libertad, a excepción de Nicolás Soria (el "americano"), sindicado como el líder de la maniobra, quien permanece detenido en Marcos Paz.

Las hipótesis y la esperanza de la familia

A pesar del tiempo transcurrido, la fiscalía, representada en el arranque por un debate técnico debido al pedido denegado de sumar más fiscales auxiliares, sostiene con firmeza que Loan no se perdió. La inspección ocular en el terreno demostró que es imposible que el niño caminara solo los dos kilómetros hasta donde apareció su botín (el cual la justicia probó que fue plantado por Maciel, Laudelina y Macarena). La hipótesis oficial es que el menor fue levantado y sacado de la zona aprovechando los conocimientos del terreno de Benítez y las múltiples rutas de escape.

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