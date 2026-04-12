El repudiable comentario de Eduardo Carrera en Gran Hermano: piden su expulsión

El participante iba caminando por el pasillo de la casa cuando opinó sobre el cuerpo de Titi Tcherkaski y su compañera, Solange Abraham, lo frenó dos veces. “No está bien decir eso”, le corrigió.

"Mirala a la gorda, Titi está mucho más gorda viste?", le dice Eduardo a Solange

Desde que Gran Hermano , Generación Dorada se puso en marcha los participantes no dejaron nada al azar quedaron expuestos en más de una oportunidad por gesto, comentario, insultos o comentarios discriminatorios . En las últimas horas ocurrió otro hecho polémico que protagonizó Eduardo Carrera y en redes no lo perdonaron.

En las últimas horas, los televidentes volvieron viral un breve fragmento donde participante lanza un comentario gordofóbico contra una de las hermanitas y pidieron su expulsión. “Mirala a la gorda... Titi está mucho más gorda, ¿viste?”, le comentó el hombre de 57 años a su compañera, Solange Abraham.

Sol, siendo consciente de la situación lo frenó rápidamente y le pidió que haga ese tipo de comentarios, algo que Eduardo se mostró ingenuo por su rápido repudio. “¿Qué tiene de malo? ¿No puedo decir eso?”, le preguntó y ella le aclaró: “¡No! ¡No está bien decir eso!”.

En redes sociales, se enojaron y pidieron que Eduardo salga de inmediato de la casa: “Qué esperar de Eduardo si es un violento”, “Eduardo se fue de boca, pero Sol lo educó; me parece perfecto” y “Éste está obsesionado con Titi, todo el tiempo habla de ella”.

Además el comentario gordofóbico de Eduardo, Yipio también quedó expuesta ante las cámaras donde los televidente pidieron una dura sanción cuando lanzó una frase discriminatorio dirigido a Solange Abraham.

El enojo se dio cuando Sol dejó la puerta de la habitación abierta y a la uruguaya le molestó. “Dani, capaz que esta nota no la hago yo. Dejá de asumir lo que quiere...”, estaba hablando con Daniela y ésta si bien intentó seguir conversando, Yipio la interrumpió con una frase que generó un inmediato repudio.

“¿Esta mogólica no tiene puerta? Esta estúpida…”, lanzó mientras iba a cerrar la puerta. Si bien Dani intentó hacer pasar de largo la frase, se la notó incómoda ya que le costó proseguir con la conversación que estaban teniendo.

Embed *Sol deja la puerta abierta de la habitacion*



Yipio: “ESTA M0G0L1C4 NO TIENE PUERTA? ESTA ESTÚPIDA NO TIENE PUERTA?”



lloro por qué vive tan malhumorada kskdks #GranHermano pic.twitter.com/Xon3aIFUBo — lautrolo (@itslautrolo) April 12, 2026

En redes, los seguidores no la perdonaron. “Tiene que tener un llamado de atención así como hicieron con Furia”, “La quiero afuera no la puedo escuchar”, “Ellas juran valores y buenas personas pero ahí las tenés usando la palabra mogólica como insulto”, fueron algunas de las críticas contra la humorista.