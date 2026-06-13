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Un participante de Gran Hermano tuvo un gesto que podría dejarlo afuera de la casa

Uno de los favoritos del público se burló de una compañera y eso indignó a los usuarios de redes sociales, que no dudaron y lo criticaron sin piedad.

Un participante se burló de otro compañeró y quedó expuesto.

Un participante se burló de otro compañeró y quedó expuesto.

Telefe

Manuel Ibero, uno de los participantes más queridos de Gran Hermano: Generación Dorada, quedó en el ojo de la tormenta por un gesto que le hizo a otro compañero en referencia a Tamara Paganini. El video se viralizó en las redes sociales y no tardó en cosechar críticas de los usuarios.

¿Quién abandona la casa?
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No se puede negar que Manuel se ganó un lugar en el reality como uno de los favoritos del público, y para muchos es uno de los que se perfila como el ganador de esta generación. Sin embargo, un video que empezó a circular hace unas horas le valió varias críticas negativas.

En las imágenes se puede ver a Tamara Paganini discutiendo con otra compañera y, de fondo, se puede observar a Manuel realizando una mueca con la boca que algunos usuarios asociaron con un tic que presenta la exparticipante de la edición 2001.

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"Cuando decimos que Manuel está forzando un personaje es justamente por actitudes como esta. El burlarte de una compañera que tiene un tic me parece que ni siquiera es parte del juego, ya eso te define lo que sos", manifestó un usuario junto al video.

¿Quién abandona Gran Hermano? Una encuesta reveló el próximo eliminado

A pocos días de una nueva gala de eliminación en Gran Hermano: Generación Dorada, ya comenzaron a circular las primeras encuestas que anticipan quién podría convertirse en el próximo participante en abandonar la casa más famosa del país, este lunes 15 de junio.

Federico Bongiorno compartió en sus redes sociales una encuesta para conocer la opinión del público. Si bien estos sondeos no tienen validez oficial, en varias oportunidades reflejaron tendencias similares a las que luego se vieron en la votación real.

Según los primeros resultados, Franco Zunino aparece como el principal apuntado para dejar la competencia. En una encuesta que reunió 6.202 votos, el participante acumuló el 55,6% de los sufragios negativos. Detrás suyo se ubicó Leandro Nigro con el 42,7%, mientras que Yisela "Yipio" Pintos obtuvo el 20,3%.

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Más abajo en la tabla aparecen Steffany "Campanita" Pereira con el 16,9%, Luana Fernández con el 8,6% y Alejandra Majluf con el 7,7%. De mantenerse esta tendencia, Franco sería quien corre mayores riesgos de abandonar la casa en la próxima gala.

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