Se supo la verdad: quiénes eran las personas que caminaban por el techo en la casa de Gran Hermano

La realidad del confuso episodio que alteró el aislamiento en el reality show y los motivos que forzaron la interrupción de la transmisión en vivo.

Un inesperado episodio ocurrió en Gran Hermano durante la tarde del jueves cuando se dio la misteriosa presencia en las alturas de la famosa vivienda , lo que de inmediato abrió un encendido debate en las plataformas digitales sobre los baches en la seguridad y el verdadero alcance del aislamiento en esta nueva edición del juego.

Para sumar más misterio a la situación, la producción del ciclo interrumpió abruptamente la transmisión en vivo que se emite de forma continua, una decisión que disparó de inmediato todo tipo de teorías conspirativas en las redes sociales. A partir de ese corte, muchísimos usuarios comenzaron a sospechar que las fuerzas de seguridad estaban interviniendo de urgencia en el estudio por algún acontecimiento de gravedad.

Sin embargo, el misterio se aclaró por completo con el correr de las horas y llevó tranquilidad a los fanáticos. Según se supo, la persona que generó el pánico generalizado era en realidad un técnico que había subido para solucionar un desperfecto en el tendido eléctrico del lugar , descartando de plano cualquier procedimiento policial o judicial en el predio.

El malentendido se produjo debido a que el trabajador no llegó a concluir sus labores de reparación antes de que las participantes salieran al patio, quedando expuesto a la vista de las cámaras. Aunque el video del confuso episodio se viralizó rápidamente en internet provocando una lógica preocupación, finalmente se constató que todo se trató de simples tareas de infraestructura técnica dentro del set de televisión.

La confesión de Nenu López que sorprendió a todos en Gran Hermano

El vivo de Gran Hermano: Generación Dorada se sacudió por completo el jueves por la noche cuando Franco Zunino y Nenu López se vieron forzados a blanquear su romance frente a las cámaras. La encargada de prender la mecha fue Luana, quien mandó al frente a su compañero al revelar que estaba iniciando una relación, obligando a la flamante pareja a confirmar los rumores y alterando por completo la calma de la casa.

Al ser abordada por Santiago del Moro para que diera detalles, la bailarina no pudo ocultar su timidez y terminó acaparando la atención de todos al confesar, entre risas y con bastante dificultad para hablar, un insólito accidente estético: “Se me rompió un diente”.

El divertido blooper dental de la participante, sumado al cuadro gripal que venía arrastrando, cortó la tensión de la gala y dio pie a las cargadas del resto de los jugadores. La más filosa fue Campanita, quien hizo estallar de risa a todo el estudio al cuestionar con ironía el uso de la palabra "saliendo" dentro de un aislamiento estricto, aclarando que para salir primero tendrían que ir a un restaurante o al cine.

GH Zunino

La confirmación del romance no pasó desapercibida para el resto de los convivientes ni para el afuera, donde las redes sociales explotaron de inmediato con memes y debates sobre la química de los chicos. Adentro de la casa, la exposición del vínculo dejó secuelas visibles, especialmente en Luana, a quien se la notó de mal humor durante el juego y rechazó la propuesta del conductor de sumarse a la actividad.

A pesar del cuadro gripal que arrastraba la bailarina, el conductor propuso un desafío que terminó en un beso entre los dos protagonistas de la historia. Después de la demostración de afecto, la joven admitió entre risas que su compañero le "comió la boca", lo que llevó a que ambos pidieran repetir la escena con más ganas frente a las cámaras en pleno vivo.