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Escándalo en Gran Hermano: Brian Sarmiento cruzó a Yipio y la trató de "buchona"

El exfutbolista fue notificado del embargo de su sueldo por una deuda alimentaria con sus hijas y, aunque ese momento no salió al aire en Telefe, sí se lo pudo ver irritado. Se desquitó con la humorista uruguaya.

El exfutbolista perdió el control en una dinámica grupal.

El exfutbolista perdió el control en una dinámica grupal.

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Gran Hermano 2026 tiene a dos nuevos rivales, a partir de que Brian Sarmiento acusó a Yipio de querer exponerlo en el juego y dejarlo mal parado: "No podes ser tan buchona", apuntó el exfutbolista.

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El exjugador de Newell's ya venía golpeado porque le notificaron que, debido a una deuda alimentaria, la Justicia le embargó parte del sueldo que gana en el reality de Telefe.

Al parecer, "el pibe de las rabonas" se desquitó con la humorista después del revés judicial: "Le empiezan a decir: 'Ay, le convidó un cigarrillo', 'Toma cerveza del mismo vaso'. Lo único que querías era hacerme quedar mal", apuntó.

También agregó una frase que no le cayó nada bien a la humorista uruguaya: "Si me buchoneabas a mí, ibas a quedar mal y eso no se hace con los amigos", subrayó Sarmiento.

Yipio no se achicó y aclaró su punto de vista: "Hay cosas que no comparto, seas mi amigo o no. Si se lo tengo que decir a un amigo en la cara, se lo digo. Y si te lo tengo que decir a vos, también. Si no te gusta, es problema tuyo".

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Brian Sarmiento, notificado por "deudor alimentario"

Brian Sarmiento fue notificado por ser deudor alimentario, aunque Telefe no lo puso al aire. El exfutbolista prometió ponerse al día con la obligación de alimentos para sus dos hijas para poder ingresar al reality, pero no lo hizo. Entonces, la Justicia embargó parte de su sueldo.

Según detalló el periodista Santiago Riva Roy en DDM, el programa de Mariana Fabbiani, "el primer embargo salió por 1,5 millones de pesos del sueldo de Brian para la cuenta de la Justicia. La deuda total asciende a 12 millones".

El pedido de embargo es a la productora Kuarzo y al canal, ya que el mediático cobra 6 millones por mes por participar del reality. Sarmiento apeló para que no haya otra acción.

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