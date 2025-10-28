IR A
Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quiénes son los 5 en riesgo de irse

El programa culinario vuelve al ruedo luego de las elecciones legislativas y hay mucha incertidumbre con la nueva salida.

El jurado de MasterChef Celebrity﻿ decidirá al nuevo eliminado.

Captura Telefe
MasterChef Celebrity quedó expuesto en televisión.
MasterChef Celebrity quedó expuesto: aseguran que está guionado por Telefe

Tras lo que fueron las últimas pruebas, se conocieron los 5 famosos que quedaron en riesgo de ser eliminados y el público no tardó en expresarse en redes sociales. En esta ocasión, los peores cocineros de la semana fueron Esteban Mirol, Maximiliano López, Agustín "Cachete" Sierra, Sofía "La Reini" Gonet y La Joaqui.

La última salvada fue la actriz Emilia Attias, por lo que los ex-Casi ángeles se encuentran casi todos en el balcón para la próxima semana de MasterChef Celebrity. Ahora solo resta esperar para conocer qué famoso dejará de estar en Telefe, al menos por el momento, ya que este programa siempre tiene su etapa de repechaje.

El programa culinario MasterChef Celebrity quedó expuesto al asegurarse que está guionado por Telefe, algo que generó muchas preguntas entre la audiencia y que podría dejar en claro por qué el rating sigue en caída desde lo que fue su debut hace poco más de una semana.

MasterChef Celebrity 2025 participantes
