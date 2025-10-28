Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quiénes son los 5 en riesgo de irse El programa culinario vuelve al ruedo luego de las elecciones legislativas y hay mucha incertidumbre con la nueva salida.







El jurado de MasterChef Celebrity﻿ decidirá al nuevo eliminado. Captura Telefe

El programa culinario MasterChef Celebrity vuelve a tener una gala de eliminación luego de lo que fueron las elecciones legislativas del pasado domingo, lo que provocó que Telefe opte por posponer el desenlace de la segunda semana del certamen para cuidar el rating del flamante ciclo.

Tras lo que fueron las últimas pruebas, se conocieron los 5 famosos que quedaron en riesgo de ser eliminados y el público no tardó en expresarse en redes sociales. En esta ocasión, los peores cocineros de la semana fueron Esteban Mirol, Maximiliano López, Agustín "Cachete" Sierra, Sofía "La Reini" Gonet y La Joaqui.

Desde las 22 hrs, este martes 28 de octubre comenzará el nuevo programa de MasterChef Celebrity y este terminará por confirmar quién será el segundo famoso en dejar el certamen de Telefe. Vale recordar que el primero en irse fue el exboxeador Jorge Castro, conocido popularmente por sus apodos Locomotora o Roña.

Embed - Masterchef Argentina en Instagram: " ¡Llega una nueva gala de eliminación en #MasterchefCelebrity! Esta noche tienen que preparar un plato que contenga una fruta ¿Lo lograrán? Hoy 22hs con la conducción de @wanda_nara por Telefe También por @hbomaxar" View this post on Instagram A post shared by Masterchef Argentina (@masterchefargentina)

La última salvada fue la actriz Emilia Attias, por lo que los ex-Casi ángeles se encuentran casi todos en el balcón para la próxima semana de MasterChef Celebrity. Ahora solo resta esperar para conocer qué famoso dejará de estar en Telefe, al menos por el momento, ya que este programa siempre tiene su etapa de repechaje.

