Insólito: Racing tuvo menos rating que MasterChef Celebrity

El partido de la Academia contra Flamengo por Libertadores fue transmitido por Telefe y consiguió menos audiencia que el programa culinario.

Telefe transmitió el partido de Racing Club contra Flamengo por la Copa Libertadores y el resultado fue catastrófico, ya que tuvo menos rating que MasterChef Celebrity y esto podría terminar por un análisis interno del canal para decidir qué harán con próximas ediciones.

Santiago Sosa será operado en las próximas horas y podría ser baja para lo que resta del 2025
Se confirmó la brutal lesión de Sosa tras el codazo de Rojo en el partido ante Flamengo

Durante las últimas emisiones de MasterChef Celebrity, el ciclo culinario siempre superó los 12 puntos y lo posicionó como lo más visto de la televisión. Durante la noche del miércoles 22 de octubre, la Academia visitó a Flamengo y consiguió apenas 10.8 de audiencia, un número que expuso el poco interés por el cruce copero.

marcos rojo racing
Con motivo de la derrota de Racing por 1-0, lo más probable es que el partido de vuelta consiga un rating mucho mejor, ya que habrá mucho morbo alrededor del cruce copero con Flamengo. Además, ese día se conocerá al primer finalista de la Copa Libertadores 2025, una noticia que podría ser clave en la agenda deportiva del 2026.

