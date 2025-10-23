Insólito: Racing tuvo menos rating que MasterChef Celebrity El partido de la Academia contra Flamengo por Libertadores fue transmitido por Telefe y consiguió menos audiencia que el programa culinario.







MasterChef Celebrity ﻿promedia más rating que el partido Flamengo vs. Racing. Redes sociales

Telefe transmitió el partido de Racing Club contra Flamengo por la Copa Libertadores y el resultado fue catastrófico, ya que tuvo menos rating que MasterChef Celebrity y esto podría terminar por un análisis interno del canal para decidir qué harán con próximas ediciones.

Con motivo de la ausencia de Boca Juniors en un torneo internacional, además de la eliminación de River Plate en los cuartos de final contra Palmeiras, Telefe quedó obligado a transmitir los partidos de Racing. Ante esta situación, se sabía de antemano que la Academia no iba a estar a la altura de los dos clubes más grandes del país, pero tampoco se esperaba un resultado tan flojo en materia de rating.

Durante las últimas emisiones de MasterChef Celebrity, el ciclo culinario siempre superó los 12 puntos y lo posicionó como lo más visto de la televisión. Durante la noche del miércoles 22 de octubre, la Academia visitó a Flamengo y consiguió apenas 10.8 de audiencia, un número que expuso el poco interés por el cruce copero.

marcos rojo racing Marcos R. fue el gran villano: gol en contra y lesionó a Santiago Sosa. Redes sociales

Con motivo de la derrota de Racing por 1-0, lo más probable es que el partido de vuelta consiga un rating mucho mejor, ya que habrá mucho morbo alrededor del cruce copero con Flamengo. Además, ese día se conocerá al primer finalista de la Copa Libertadores 2025, una noticia que podría ser clave en la agenda deportiva del 2026.