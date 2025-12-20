20 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Estudiantes vs Platense: como en Santiago del Estero, Verón está en la tribuna de San Nicolás

El presidente del Pincha viajó a la sede de la final junto a los hinchas, en los micros de las filiales, para presenciar el último partido del año por otro título nacional.

Por
Juan Sebastián Verón entre los hinchas de Estudiantes que llegaron a San Nicolás.

Juan Sebastián Verón entre los hinchas de Estudiantes que llegaron a San Nicolás.

Instagram: @edelpoficial

Juan Sebastián Verón arribó este mediodía al estadio Único de San Nicolás para acompañar al plantel de Estudiantes en el partido frente a Platense por el Trofeo de Campeones 2025. El presidente del Pincha optó por el traslado terrestre en una caravana de ómnibus con los fanáticos desde la ciudad de La Plata para brindar su apoyo al equipo en una nueva instancia decisiva.

El Pincha y el Calamar se estudian durante el primer tiempo.
Te puede interesar:

Estudiantes empata con Platense por la final del Trofeo de Campeones

Los chicos están muy bien, el viaje no se me hizo largo”, declaró el exfutbolista ante los micrófonos de Cielosports. El máximo referente de la institución albirroja mantuvo una cercanía constante con los socios durante todo el trayecto hacia el norte de la provincia de Buenos Aires.

La movilización hacia la sede del encuentro tuvo un carácter histórico con el desplazamiento de, aproximadamente, 15 mil simpatizantes del conjunto de Eduardo Domínguez. La partida de la columna de vehículos comenzó alrededor de las 8 de la mañana desde las inmediaciones del estadio UNO bajo un estricto operativo de seguridad.

Verón ocupó una plaza en el micro número 11 de la flota de transporte. El ídolo del club compartió el recorrido con su pareja y su beba de pocos meses, Mila, además de posar para las fotografías que los hinchas le pedían en cada parada del camino. “Esa es la famosa Bruja que volvió a Estudiantes para ser campeón”, corearon los fanáticos cuando "La Brujita" bajó del colectivo en San Nicolás.

Embed

Esta presencia activa en la tribuna, tal como sucedió el sábado 13 en Santiago del Estero, responde a la suspensión vigente que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le aplicó tras el conflicto denominado como "pasillogate". La sanción le prohíbe el ejercicio de tareas protocolares por seis meses, hecho que lo obligó a vivir esta definición, al igual que contra Racing, como un espectador común.

El escenario para la final lució un marco imponente de banderas y bengalas de humo con los colores de ambos finalistas desde las primeras horas de la tarde. El arribo del presidente del "León" representó el último paso de una previa cargada de condimentos para ambos clubes, que buscan el bicampeonato local en 2025.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Di María tuvo un hermoso gesto con el club El Torito de Rosario.

La especial donación de Ángel Di María a su club de origen: qué fue lo que entregó

Estudiantes y Platense definen un nuevo campeón local. 

Estudiantes y Platense buscarán cerrar el año con un nuevo título en San Nicolás

La tabla final reúne nombres que representan el presente competitivo y el futuro financiero para los clubes dueños de los pases.

Los 10 jugadores del fútbol argentino más caros al cierre del 2025: Boca y River, en el fondo

El Toro se destaca dentro y fuera de la cancha. 

El look de Lautaro Martínez que no pasó desapercibido: las zapatillas que serán tendencia en 2026

Este futbolista consiguió un título histórico con Platense.

Bombazo en el fútbol argentino: la figura que está cerca de irse al exterior

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, volvió a marcar tendencia con una elección vinculada a las fragancias internacionales.

Este es el perfume favorito de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez: cuánto sale

Rating Cero

La mexicana agradeció la invitación del productor discográfico en redes sociales.

Bad Bunny sorprendió al cantar con Julieta Venegas durante su show en México

Las menores pasarán la Nochebuena y Navidad con el futbolista.

Mauro Icardi pagó cuatro cuotas alimentarias para poder salir del país: qué le reclama Wanda Nara

Fragancia nacional que replica esencias de lujo.

Este es el perfume favorito de Marixa Balli: cuánto sale

Ricardo Darín lidera el fenómeno de El Eternauta en Netflix.
play

La serie de solo 6 capítulos protagonizada por Ricardo Darín: la rompe como ninguna

El niñero regresa a Netflix con más romance y enredos.
play

Genera un fuego prohibido: la serie de Netflix no apta para menores que tenés que ver

El jugador se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Bombazo en MasterChef Celebrity: comenzó a grabarse el repechaje y se filtraron nombres que darán que hablar

últimas noticias

La mexicana agradeció la invitación del productor discográfico en redes sociales.

Bad Bunny sorprendió al cantar con Julieta Venegas durante su show en México

Hace 28 minutos
Las menores pasarán la Nochebuena y Navidad con el futbolista.

Mauro Icardi pagó cuatro cuotas alimentarias para poder salir del país: qué le reclama Wanda Nara

Hace 33 minutos
Juan Sebastián Verón entre los hinchas de Estudiantes que llegaron a San Nicolás.

Estudiantes vs Platense: como en Santiago del Estero, Verón está en la tribuna de San Nicolás

Hace 49 minutos
El Pincha y el Calamar se estudian durante el primer tiempo.

Estudiantes empata con Platense por la final del Trofeo de Campeones

Hace 57 minutos
Los presidentes de los Estados parte del Mercosur cerraron este sábado su cumbre en Foz de Iguazú y terminó el mandato pro témpore de Brasil.

Los líderes del Mercosur expresaron su "decepción" por no firmar el tratado con la Unión Europea

Hace 1 hora