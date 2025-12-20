Estudiantes vs Platense: como en Santiago del Estero, Verón está en la tribuna de San Nicolás El presidente del Pincha viajó a la sede de la final junto a los hinchas, en los micros de las filiales, para presenciar el último partido del año por otro título nacional. Por + Seguir en







Juan Sebastián Verón entre los hinchas de Estudiantes que llegaron a San Nicolás. Instagram: @edelpoficial

Juan Sebastián Verón arribó este mediodía al estadio Único de San Nicolás para acompañar al plantel de Estudiantes en el partido frente a Platense por el Trofeo de Campeones 2025. El presidente del Pincha optó por el traslado terrestre en una caravana de ómnibus con los fanáticos desde la ciudad de La Plata para brindar su apoyo al equipo en una nueva instancia decisiva.

“Los chicos están muy bien, el viaje no se me hizo largo”, declaró el exfutbolista ante los micrófonos de Cielosports. El máximo referente de la institución albirroja mantuvo una cercanía constante con los socios durante todo el trayecto hacia el norte de la provincia de Buenos Aires.

La movilización hacia la sede del encuentro tuvo un carácter histórico con el desplazamiento de, aproximadamente, 15 mil simpatizantes del conjunto de Eduardo Domínguez. La partida de la columna de vehículos comenzó alrededor de las 8 de la mañana desde las inmediaciones del estadio UNO bajo un estricto operativo de seguridad.

Verón ocupó una plaza en el micro número 11 de la flota de transporte. El ídolo del club compartió el recorrido con su pareja y su beba de pocos meses, Mila, además de posar para las fotografías que los hinchas le pedían en cada parada del camino. “Esa es la famosa Bruja que volvió a Estudiantes para ser campeón”, corearon los fanáticos cuando "La Brujita" bajó del colectivo en San Nicolás.

Embed Acá estamos, Estudiantes. ¡Juntos! pic.twitter.com/x3SuCYJEVY — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 20, 2025 Esta presencia activa en la tribuna, tal como sucedió el sábado 13 en Santiago del Estero, responde a la suspensión vigente que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le aplicó tras el conflicto denominado como "pasillogate". La sanción le prohíbe el ejercicio de tareas protocolares por seis meses, hecho que lo obligó a vivir esta definición, al igual que contra Racing, como un espectador común.

El escenario para la final lució un marco imponente de banderas y bengalas de humo con los colores de ambos finalistas desde las primeras horas de la tarde. El arribo del presidente del "León" representó el último paso de una previa cargada de condimentos para ambos clubes, que buscan el bicampeonato local en 2025.