IR A
IR A

¿Quién pasará Navidad con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi? La resolución de la Justicia

Después de semanas de tensión, el juez resolvió con quién brindarán Francesca e Isabella el próximo 24 de diciembre.

La justicia emplazó al futbolista a saldar la deuda de la medicina prepaga de las hijas que tuvo con la conductora.

La justicia emplazó al futbolista a saldar la deuda de la medicina prepaga de las hijas que tuvo con la conductora.

Redes sociales

La pulseada legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi por quién pasará las Fiestas con las hijas que tienen en común, tuvo una resolución judicial, por lo menos para la Navidad.

Christian Petersen inició su carrera televisiva en la década de 1990.
Te puede interesar:

Quién es Christian Petersen, el chef que se descompensó mientras subía un volcán

Según trascendió, la balanza de la Justicia esta vez se inclinó para el lado del delantero del Galatasaray, a quien le permitieron pasar la Nochebuena del 24 de diciembre y la Navidad junto a Francesca e Isabella.

La panelista Paula Varela adelantó este jueves en Intrusos, que habló con la abogada del futbolista, Lara Piro, quien le dio la noticia: "El juez acaba de resolver lo que nos preguntábamos recién, que era con quién pasan finalmente la Navidad las nenas, si con Wanda o con Mauro, quién ganó la batalla legal y ella me dice: 'pasan Navidad con Mauro Icardi'".

Además, los panelistas de América analizaron un posible viaje del futbolista a Rosario: "Guarda que Mauro no haga un viaje a Rosario para reencontrarse con sus seres queridos”, advirtió, dejando abierta la posibilidad de que Francesca e Isabella.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Wanda Nara (@wanda_nara)

Con quién pasará las Fiestas Wanda Nara

Ante este fallo, en medio de la pelea legal por la tenencia de las menores, Wanda Nara tendrá a las menores con ella para Fin de año. Al momento de hacer esta nota, la mediática estaba grabando MasterChef Celebrity, y no se habría enterado de las novedades, por lo que se espera la reacción de la empresaria ante el fallo judicial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mientras algunos respiran aliviados desde el balcón otros famosos se enfrentan a una noche de delantal negro.

MasterChef Celebrity: crece la tensión entre los participantes y Wanda Nara confirmó cuándo será la próxima gala de eliminación

Wanda Nara y Martín Migueles.

Wanda Nara compartió otra foto hogareña de Martín Migueles y le declaró: "Te amo"

Maxi López.
play

De MasterChef al streaming y una serie con Wanda Nara: los próximos pasos de Maxi López en Argentina

La mujer del campeón mundial opinó sobre la decoración navideña de la conductora.

Insólita reacción: qué dijo Camila Galante sobre el show millonario de Wanda Nara para Navidad

Fuerte cruce entre dos grandes figuras de Telefe.

Bomba en Telefe: Wanda Nara explotó de furia contra una famosa conductora del canal

Dos participantes de pelearon en pleno programa.

Escándalo en MasterChef Celebrity: fuerte cruce entre dos participantes en pleno programa

últimas noticias

Las vacunas aparecen como un concepto fundamental para la longevidad.

Por qué la vacunación es un aspecto fundamental para la longevidad según expertos

Hace 10 minutos
Mar del Plata tiene opciones para todos los presupuestos.

Cuánto sale alquilar un departamento 3 ambientes en la Costa para las Fiestas

Hace 10 minutos
Riquelme había mostrado interés por este futbolista a mediados de año.

Riquelme lo quería para Boca y ahora no juega en la B de Alemania

Hace 11 minutos
Esta pareja fue famosa en toda la Argentina.

Esta famosa actriz y modelo argentina habló en profundidad sobre su divorcio y dejó sin palabras a todos: quién fue y qué dijo

Hace 11 minutos
El perfume elegido por Mauro Icardi y su presencia en el mercado argentino.

Este es el perfume favorito de Mauro Icardi: cuánto sale en Argentina

Hace 23 minutos