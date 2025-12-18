¿Quién pasará Navidad con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi? La resolución de la Justicia Después de semanas de tensión, el juez resolvió con quién brindarán Francesca e Isabella el próximo 24 de diciembre. + Seguir en







La justicia emplazó al futbolista a saldar la deuda de la medicina prepaga de las hijas que tuvo con la conductora. Redes sociales

La pulseada legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi por quién pasará las Fiestas con las hijas que tienen en común, tuvo una resolución judicial, por lo menos para la Navidad.

Según trascendió, la balanza de la Justicia esta vez se inclinó para el lado del delantero del Galatasaray, a quien le permitieron pasar la Nochebuena del 24 de diciembre y la Navidad junto a Francesca e Isabella.

La panelista Paula Varela adelantó este jueves en Intrusos, que habló con la abogada del futbolista, Lara Piro, quien le dio la noticia: "El juez acaba de resolver lo que nos preguntábamos recién, que era con quién pasan finalmente la Navidad las nenas, si con Wanda o con Mauro, quién ganó la batalla legal y ella me dice: 'pasan Navidad con Mauro Icardi'".

Además, los panelistas de América analizaron un posible viaje del futbolista a Rosario: "Guarda que Mauro no haga un viaje a Rosario para reencontrarse con sus seres queridos”, advirtió, dejando abierta la posibilidad de que Francesca e Isabella.