De MasterChef al streaming y una serie con Wanda Nara: los próximos pasos de Maxi López en Argentina El exfutbolista llegó al reality de la mano de su expareja y continuará en la escena del espectáculo argentino el próximo año.







Maxi López.

El exfutbolista y exmarido de Wanda Nara Maxi López se ganó los corazones de la audiencia de MasterChef Celebrity de la mano de la conductora y mare de sus hijos, pero no se quedará ahí. En 2026 participará de la edición veraniega de Olga y protagonizará una serie vertical con Wanda.

La conductora de Olga Nati Jota confirmó su participación durante la entrega de los Martín Fierro de Streaming y anticipó que el exjugador de fútbol será parte de un programa de primera mañana.

"Voy a estar con Eial Moldavsky, Noe Custodio, Toto Kirzner y con el gran Maxi López que se suma también", detalló la premiada por Mejor conducción femenina y añadió, entre risas: "No sé si sabe que vamos a las siete, espero que sí".

López lo reconfirmó en Instagram y remarcó: "Esta es una etapa nueva de mi vida, tengo ganas de explorar nuevos proyectos".

La serie vertical con Wanda Nara para Telefe La empresaria y modelo había adelantado la semana pasada en su cuenta de Instagram que protagonizaría una serie con Maxi López para Telefe tras su paso por MasterChef Celebrity y, entrevistada por el comediante Grego Rosello, lo había mandado "a estudiar" porque "los besos en ficción no son con lengua".