"Quedó feliz": la insólita solución de Andy Chango tras olvidarse del cumpleaños de su mamá El músico y participante de MasterChef explicó con humor cómo salió adelante después de una distracción que para muchos es imperdonable.







El mediático usó su humor ácido característico para explicar el olvido. Redes sociales

El músico Andy Chango contó cómo logró festejar el cumpleaños de su mamá sin que se dé cuenta que lo habían olvidado: "Festejamos al otro día y quedó feliz".

El participante de MasterChef Celebrity reveló que logró disimular el olvido, que muchos considerarían imperdonable, por una situación particular de salud que vive su madre. "Como ella tiene Alzheimer, lo festejamos al otro día y quedó feliz", explicó.

El mediático fue al programa del streamer Nicolás Occhiato y explicó de forma descontracturada que se enteró una semana más tarde del evento familiar, y la anécdota se hizo viral en redes. Además, abordó un tema tan sensible como el Alzheimer con una lógica poco común.

Embed - LA DESOPILANTE ANECDOTA DE ANDY CHANGO CON SU MAMA #andychango #MasterChefCelebrity Fiestas "a destiempo" El cumpleaños de su madre no es lo único que Andy Chango planea mover en el calendario, sino que aprovechó la anécdota y anunció que va a aplicar una lógica similar para las Fiestas de fin de año.