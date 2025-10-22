Telefe levantará MasterChef Celebrity a pocos días de su estreno: el motivo

La señal hizo modificaciones en su grilla y el programa de cocina se vio perjudicado en las decisiones de las autoridades.

Las cocinas de MasterChef Celebrity se pondrán en pausa el miércoles por la noche , ya que las autoridades decidieron no emitir el programa por compromisos televisivos previamente arreglados. De este modo, toda la definición se pasa para el día posterior que es el jueves.

Tal y como ocurrió con La Voz Argentina, el reality conducido por Wanda Nara empezó con modificaciones por el partido de Copa Libertadores que disputará Racing contra Flamengo en Brasil. A diferencia de otros encuentros donde se emitió la programación de manera más corta, este miércoles se levanta.

El encuentro de la Academia será el 22 de octubre a las 21:30 y corresponde a las semifinales del certamen internacional. Los relatos y comentarios están a cargo de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky. Pero antes habrá una previa y luego un postpartido de media hora.

De este modo, no solo la previa del partido complicará a Telefenoticias, sino que también a Pasapalabra y MasterChef. A las 23:30 iniciará un especial de Por el Mundo con Marley de conductor y luego cerrará Staff.

MasterChef Celebrity perdió el 25% de su rating de una semana a otra: qué pasó

El canal Telefe se llevó una pésima noticia tras conocer el rating de MasterChef Celebrity, ya que el programa culinario perdió un 25% de su audiencia de una semana a otra y esto podría dar a entender que el público no está interesado en ver este certamen en televisión.

Según reveló el usuario @PtcRecargado en X, el rating de los programas más vistos del lunes 20 de octubre fue el siguiente: MasterChef Celebrity ‍(12.7), MasterChef Celebrity (10.0), Pasapalabra (8.3), Telefe Noticias (7.6) y El noticiero de la gente (6.7). El ciclo culinario queda dividido en dos porque así lo remarca el propio canal, algo que expone la audiencia del cierre del día.

De esta manera, cayó un total de 3 puntos con respecto a la semana anterior y eso le significó casi exactamente un 25% de audiencia menos. Con todo esto, Telefe deberá analizar los pasos a seguir y es una situación complicada de cara al futuro inmediato, ya que apostaron todo por el éxito de este ciclo y las expectativas no llegan a ser cumplidas así.