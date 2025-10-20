El Roña Castro se despidió de MasterChef Celebrity: "El mejor título que obtuve..."

El exboxeador Jorge Fernando Castro, conocido popularmente como Locomotora o Roña, se convirtió en el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2025 y decidió despedirse del programa de Telefe en sus redes sociales, donde compartió un sentido mensaje para todas las personas que lo apoyaron.
A través de su cuenta de Instagram, el Roña Castro comenzó por escribir: "Obtuve todos los títulos habidos en el deporte de los puños, fui campeón argentino, sudamericano, latinoamericano, FIB hasta que toqué el cielo con la mano y fui campeón del mundo". Con estas palabras, realizó una breve enumeración de las alegrías que consiguió a lo largo de su carrera en el boxeo.
Lo que vinculó la publicación a MasterChef Celebrity fue lo que puso al final: "Pero el mejor título que obtuve, es el cariño de mi pueblo argentino. Les mando un cariño, se los quiere". De esta manera, se mostró muy feliz por el apoyo de sus seguidores a lo largo de su breve paso por el programa culinario de Telefe.
Embed - Jorge "El Roña" Castro en Instagram: "Obtuve todos los títulos habidos, en el deporte de los puños, fui Campeon Argentino, Sudamericano, Latinoamericano, Fib hasta que toque el cielo con la mano Fui Campeón del Mundo. Pero el mejor título que obtuve, es el cariño de mi pueblo Argentino Les mando un cariño se los quiere "El Roña" #roñacastro #locomotoracastro #argentina #buenosaires #campeóndelmundo #boxeo #box #deporte"
Por otro lado, a través de sus historias de Instagram, la modelo Evangelina Anderson decidió despedirse de él: "¡Roña querido! ¡Un gusto haber compartido el certamen con semejante campeón mundial!". Así, quedó en claro que el exboxeador dejó una marca imborrable entre sus excompañeros, quienes apenas compartieron 6 días con él.
Roña Castro eliminado MasterChef despedida Evangelina Anderson
Evangelina Anderson se despidió del Roña Castro.
Captura Instagram
Escándalo en Telefe contra Gran Hermano: "Ni empezó y ya rompieron el aislamiento"
El canal Telefe sumó un nuevo escándalo en la previa al estreno de Gran Hermano: Generación Dorada, ya que el propio conductor Santiago del Moro anticipó un dato sobre el reality show y el público no lo tomó para nada bien en redes sociales.
Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano: Generación Dorada ya generó mucha polémica en redes sociales.
Captura Telefe