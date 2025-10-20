IR A
El Roña Castro se despidió de MasterChef Celebrity: "El mejor título que obtuve..."

El exboxeador fue el primer eliminado del programa culinario de Telefe y decidió agradecer en sus redes sociales.

MasterChef Celebrity﻿ tuvo un flojo rating en su primera gala de eliminación.
Cuánto rating tuvo la primera eliminación de MasterChef Celebrity: ¿le sirvió a Telefe?

A través de su cuenta de Instagram, el Roña Castro comenzó por escribir: "Obtuve todos los títulos habidos en el deporte de los puños, fui campeón argentino, sudamericano, latinoamericano, FIB hasta que toqué el cielo con la mano y fui campeón del mundo". Con estas palabras, realizó una breve enumeración de las alegrías que consiguió a lo largo de su carrera en el boxeo.

Lo que vinculó la publicación a MasterChef Celebrity fue lo que puso al final: "Pero el mejor título que obtuve, es el cariño de mi pueblo argentino. Les mando un cariño, se los quiere". De esta manera, se mostró muy feliz por el apoyo de sus seguidores a lo largo de su breve paso por el programa culinario de Telefe.

Por otro lado, a través de sus historias de Instagram, la modelo Evangelina Anderson decidió despedirse de él: "¡Roña querido! ¡Un gusto haber compartido el certamen con semejante campeón mundial!". Así, quedó en claro que el exboxeador dejó una marca imborrable entre sus excompañeros, quienes apenas compartieron 6 días con él.

Evangelina Anderson se despidió del Roña Castro.

Escándalo en Telefe contra Gran Hermano: "Ni empezó y ya rompieron el aislamiento"

El canal Telefe sumó un nuevo escándalo en la previa al estreno de Gran Hermano: Generación Dorada, ya que el propio conductor Santiago del Moro anticipó un dato sobre el reality show y el público no lo tomó para nada bien en redes sociales.

Gran Hermano: Generación Dorada ya generó mucha polémica en redes sociales.

