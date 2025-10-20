El Roña Castro se despidió de MasterChef Celebrity: "El mejor título que obtuve..." El exboxeador fue el primer eliminado del programa culinario de Telefe y decidió agradecer en sus redes sociales.







Roña Castro se despidió de MasterChef Celebrity. Telefe

El exboxeador Jorge Fernando Castro, conocido popularmente como Locomotora o Roña, se convirtió en el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2025 y decidió despedirse del programa de Telefe en sus redes sociales, donde compartió un sentido mensaje para todas las personas que lo apoyaron.

A través de su cuenta de Instagram, el Roña Castro comenzó por escribir: "Obtuve todos los títulos habidos en el deporte de los puños, fui campeón argentino, sudamericano, latinoamericano, FIB hasta que toqué el cielo con la mano y fui campeón del mundo". Con estas palabras, realizó una breve enumeración de las alegrías que consiguió a lo largo de su carrera en el boxeo.

Lo que vinculó la publicación a MasterChef Celebrity fue lo que puso al final: "Pero el mejor título que obtuve, es el cariño de mi pueblo argentino. Les mando un cariño, se los quiere". De esta manera, se mostró muy feliz por el apoyo de sus seguidores a lo largo de su breve paso por el programa culinario de Telefe.

Obtuve todos los títulos habidos, en el deporte de los puños, fui Campeon Argentino, Sudamericano, Latinoamericano, Fib hasta que toque el cielo con la mano Fui Campeón del Mundo. Pero el mejor título que obtuve, es el cariño de mi pueblo Argentino Les mando un cariño se los quiere "El Roña" #roñacastro #locomotoracastro #argentina #buenosaires #campeóndelmundo #boxeo #box #deporte

Por otro lado, a través de sus historias de Instagram, la modelo Evangelina Anderson decidió despedirse de él: "¡Roña querido! ¡Un gusto haber compartido el certamen con semejante campeón mundial!". Así, quedó en claro que el exboxeador dejó una marca imborrable entre sus excompañeros, quienes apenas compartieron 6 días con él.