El día más largo del año en Argentina: ¿cuándo es y a qué hora empieza el verano? El solsticio de verano es un fenómeno astronómico que marca el comienzo de la estación más cálida y ofrece la jornada con mayor cantidad de luz solar en todo el país. También se asocia con nuevos inicios, por lo que se recomiendan rituales para este día. Por + Seguir en







Muchas personas asocian la llegada del solsticio con nuevos comienzos y balances personales. Redes sociales

Argentina se prepara para vivir el solsticio de verano, un evento que marca no solo el cambio de estación, sino también el día de mayor exposición solar del calendario o, en otras palabras, el día más largo del año.

Este fenómeno es el resultado de la inclinación del eje de la Tierra, y permite que el hemisferio sur reciba la luz del Sol de manera más directa. Según los datos del Servicio de Hidrografía Naval, en Argentina ocurrirá el 21 de diciembre a las 15:03.

En ese momento, el hemisferio sur alcanza su máxima inclinación hacia el Sol y comienza oficialmente el verano, dejando atrás la primavera. Este domingo 21 de diciembre será una jornada especial, ya que el Sol saldrá más temprano y se ocultará más tarde que en cualquier otro día del año. Como contrapartida, será la noche más corta.

Astrología Astrología: cuáles son los rituales para recibir el solsticio de invierno 2023 Solsticio de verano: rituales para este día Para celebrar el solsticio de verano se realizan rituales de purificación, como baños de sal y limpieza del hogar. Hay rituales de manifestación, donde se debe escribir y quemar deseos o programar cristales o velas. Otros eligen la conexión con el Sol a partir de una meditación al amanecer, baños de sol o caminatas en la naturaleza.

Además, se utilizan velas amarillas y naranjas, flores y agua para atraer energía, agradecer y soltar lo viejo, dando la bienvenida a la abundancia y alegría de la estación de verano.