20 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El día más largo del año en Argentina: ¿cuándo es y a qué hora empieza el verano?

El solsticio de verano es un fenómeno astronómico que marca el comienzo de la estación más cálida y ofrece la jornada con mayor cantidad de luz solar en todo el país. También se asocia con nuevos inicios, por lo que se recomiendan rituales para este día.

Por
Muchas personas asocian la llegada del solsticio con nuevos comienzos y balances personales.

Muchas personas asocian la llegada del solsticio con nuevos comienzos y balances personales.

Redes sociales

Argentina se prepara para vivir el solsticio de verano, un evento que marca no solo el cambio de estación, sino también el día de mayor exposición solar del calendario o, en otras palabras, el día más largo del año.

Conoce las localidades afectadas por el corte de luz. 
Te puede interesar:

Atención usuarios: cortes de luz programados para el domingo 21 de diciembre

Este fenómeno es el resultado de la inclinación del eje de la Tierra, y permite que el hemisferio sur reciba la luz del Sol de manera más directa. Según los datos del Servicio de Hidrografía Naval, en Argentina ocurrirá el 21 de diciembre a las 15:03.

En ese momento, el hemisferio sur alcanza su máxima inclinación hacia el Sol y comienza oficialmente el verano, dejando atrás la primavera. Este domingo 21 de diciembre será una jornada especial, ya que el Sol saldrá más temprano y se ocultará más tarde que en cualquier otro día del año. Como contrapartida, será la noche más corta.

Astrología
Astrología: cuáles son los rituales para recibir el solsticio de invierno 2023

Astrología: cuáles son los rituales para recibir el solsticio de invierno 2023

Solsticio de verano: rituales para este día

Para celebrar el solsticio de verano se realizan rituales de purificación, como baños de sal y limpieza del hogar. Hay rituales de manifestación, donde se debe escribir y quemar deseos o programar cristales o velas. Otros eligen la conexión con el Sol a partir de una meditación al amanecer, baños de sol o caminatas en la naturaleza.

Además, se utilizan velas amarillas y naranjas, flores y agua para atraer energía, agradecer y soltar lo viejo, dando la bienvenida a la abundancia y alegría de la estación de verano.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las menores pasarán la Nochebuena y Navidad con el futbolista.

Mauro Icardi pagó cuatro cuotas alimentarias para poder salir del país: qué le reclama Wanda Nara

Un clásico del turismo en Argentina, entre sierras y paisajes únicos.

Turismo en Argentina: el destino con sierras bajas que ofrece tranquilidad para el verano 2026

Carne y bebidas son los productos de la canasta navideña que más aumentaron en 2025.

Superó a la inflación: el precio de la canasta navideña aumentó un 44% interanual

Entre los objetivos principales del financiamiento se encuentra el fortalecimiento institucional para optimizar la focalización de los subsidios al gas.

El Banco Mundial aprobó un préstamo de u$s300 millones para optimizar los subsidios al gas

Se estima que la indigencia bajó 3,8%.

El Gobierno aseguró que la pobreza bajó casi 11 puntos este año

El centro y sur de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta meteorológica.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas en Buenos Aires: cuáles son las localidades afectadas

Rating Cero

La mexicana agradeció la invitación del productor discográfico en redes sociales.

Bad Bunny sorprendió al cantar con Julieta Venegas durante su show en México

Las menores pasarán la Nochebuena y Navidad con el futbolista.

Mauro Icardi pagó cuatro cuotas alimentarias para poder salir del país: qué le reclama Wanda Nara

Fragancia nacional que replica esencias de lujo.

Este es el perfume favorito de Marixa Balli: cuánto sale

Ricardo Darín lidera el fenómeno de El Eternauta en Netflix.
play

La serie de solo 6 capítulos protagonizada por Ricardo Darín: la rompe como ninguna

El niñero regresa a Netflix con más romance y enredos.
play

Genera un fuego prohibido: la serie de Netflix no apta para menores que tenés que ver

El jugador se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Bombazo en MasterChef Celebrity: comenzó a grabarse el repechaje y se filtraron nombres que darán que hablar

últimas noticias

La mexicana agradeció la invitación del productor discográfico en redes sociales.

Bad Bunny sorprendió al cantar con Julieta Venegas durante su show en México

Hace 29 minutos
Las menores pasarán la Nochebuena y Navidad con el futbolista.

Mauro Icardi pagó cuatro cuotas alimentarias para poder salir del país: qué le reclama Wanda Nara

Hace 34 minutos
Juan Sebastián Verón entre los hinchas de Estudiantes que llegaron a San Nicolás.

Estudiantes vs Platense: como en Santiago del Estero, Verón está en la tribuna de San Nicolás

Hace 50 minutos
El Pincha y el Calamar se estudian durante el primer tiempo.

Estudiantes empata con Platense por la final del Trofeo de Campeones

Hace 58 minutos
Los presidentes de los Estados parte del Mercosur cerraron este sábado su cumbre en Foz de Iguazú y terminó el mandato pro témpore de Brasil.

Los líderes del Mercosur expresaron su "decepción" por no firmar el tratado con la Unión Europea

Hace 1 hora