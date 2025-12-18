IR A
MasterChef Celebrity: crece la tensión entre los participantes y Wanda Nara confirmó cuándo será la próxima gala de eliminación

Los famosos se enfrentarán en una noche de expulsión con la temática Olimpíadas, en una etapa decisiva de los desafíos de la cocina.

Mientras algunos respiran aliviados desde el balcón otros famosos se enfrentan a una noche de delantal negro.

MasterChef Celebrity tuvo una nueva ronda de desafíos para los famosos que participan del reality de Telefe, aunque lejos de lo que esperaba el público este miércoles no hubo gala de expulsión.

¿Quién pasará Navidad con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi? La resolución de la Justicia

Finalmente Wanda Nara fue quien reveló que los cambios que pensó la producción para una "semana especial", según reveló el lunes, este jueves 18 de diciembre habrá un nuevo eliminado.

Los cambios que pensó la producción se dan en una "semana especial", tal como adelantó la conductora el lunes, en un contexto en donde los competidores debieron cumplir desafíos culinarios en lo que respecta a la temática Olimpiadas.

Entre los que no lograron convencer al jurado integrado por los prestigiosos chefs, Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, quienes les otorgaron el temido delantal negro están: Emilia Attías y Cachete Sierra que deberán enfrentarse este jueves para saber si se quedan.

Qué dijo Momi Giardina tras ganar una medalla en MasterChef

En la noche de beneficios de la semana olímpica en Masterchef Celebrity, los participantes tuvieron que cocinar en equipos definidos por Cachete Sierra. El capitán del equipo contrario era el Turco Husaín y estaba compuesto por Momi Giardina, la Reini y Sofi Martínez.

Los capitanes tuvieron la posibilidad de ver cómo eran los tres platos que debían cocinar y definir quién haría cada uno. A Momi le tocó hacer la ensalada césar y sorprendió con su presentación. "Esto es una césar… es maravillosa", afirmó Germán Martitegui tras probar el plato. Entonces la participante confesó que es una de sus comidas favoritas y que la hace en su casa.

