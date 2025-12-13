IR A
Escándalo en MasterChef Celebrity: fuerte cruce entre dos participantes en pleno programa

El buen clima del programa fue interrumpido por una inesperada pelea entre dos jugadoras y Wanda Nara tuvo que calmar la situación.

Dos participantes de pelearon en pleno programa.

Captura Telefe

La participación de Maxi López en MasterChef Celebrity está bien cuidada por sus reemplazos cuando no puede estar en el país, pero esta vez la famosa que está en su lugar causó revuelo y fue noticia. Yanina Latorre se peleó con La Joaqui y se generó un momento de tensión en el programa.

Si bien no salió al aire, las primeras imágenes fueron publicadas por Intrusos y se puede ver a Yanina intercambiando palabras con Wanda Nara. Mientras están al lado Miguel Ángel Rodríguez, el Chino Leunis, Ian Lucas, La Joaqui y Susana Roccasalvo.

Laura Ubfal contó que "a la Joaqui le molestó que Yanina recordara su enfrentamiento con Wanda cuando despidieron a Valu Cervantes y menos que deschavó que la cantante es la única de los participantes (antes de que llegara Latorre) que tiene camarín propio y equipo personal para lookearla cada día".

"Todos los demás pasan por maquillaje y peinado, pero la Joaqui tiene su propio camarín y su propio team y no le gustó nada que Yanina lo haya contado en el programa", indicó.

Pero no fue la única pelea, Wanda Nara contó: "Yo no puedo hablar, pero me estuvieron comentando que estás muy nerviosa". Y agregó: "Yo soy la más tranquila, hay algunos compañeros quisieron juntar firmas para que no estés".

Se filtró el nombre de la próxima eliminada de MasterChef: "Si se graba a esa hora, ella no está"

Luego de la eliminación de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity, el programa siguió su camino y se prepara para una nueva salida. Yanina Latorre reveló los horarios de grabación de la semana y las redes sociales descubrieron que hay una participante que no asistió.

Fue la conductora de Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre, reveló que, post salida de Tobal, el horario de grabación de la semana iba a ser desde las 09:30 en adelante. Por lo que, todos los que continúan en carrera debían estar presentes para poder defender su lugar.

Sin embargo, las redes sociales detectaron que había una participante presente en otro programa en ese horario: Momi Giardina. “Está en Nadie dice Nada, o sea que…”, escribió la cuenta de X, Chisme con Uri.

