Nacho Fernández se despidió de River: "Dejamos una huella imborrable que quedará en la historia"

El mediocampista anunció su salida del club de Núñez tras un ciclo cargado de títulos y gloria. El futbolista regresará a Gimnasia y Esgrima La Plata para disputar la próxima temporada tras el recambio en el plantel de Marcelo Gallardo.

Nacho Fernández ganó 10 títulos y gritó 42 goles en River.

Ignacio Fernández puso punto final a su exitosa etapa en River Plate este fin de semana a través de un sentido mensaje en sus redes sociales. El volante, pieza clave en la conquista de la Copa Libertadores 2018, integra la lista de futbolistas históricos que no formarán parte del proyecto deportivo de 2026.

"Hoy toca despedirme del club que me dio más alegrías de las que me hubiese imaginado. Son sentimientos encontrados; de tristeza por no haberme podido despedir como marca la historia de River, cumpliendo con los objetivos que nos habíamos planteado, pero con la tranquilidad de haberlo intentado hasta el final. Y de felicidad porque, junto con todos mis compañeros, dejamos una huella imborrable que va a quedar en la historia", expresó el futbolista en su cuenta de Instagram.

El volante de 35 años también dedicó palabras de gratitud a las autoridades y a la hinchada por el apoyo constante en sus dos ciclos con la banda roja. “Agradecer a todos los dirigentes y cuerpo técnico por haber confiado en mí y también agradecer a toda la gente por el cariño que recibí en mis dos etapas en el club. Sin dudas se robaron una gran parte de mi corazón y el de mi familia”, manifestó Nacho en su comunicado.

La salida de Fernández coincidió con una profunda renovación en el vestuario millonario que incluyó las bajas de otros referentes como Enzo Pérez, Milton Casco y Gonzalo "Pity" Martínez. El entrenador Marcelo Gallardo notificó a estos jugadores que no los tendría en cuenta para el armado del equipo de la siguiente campaña. De esta manera, el club cerró un ciclo dorado que tuvo como punto más alto la final en Madrid frente a Boca Juniors.

El futuro del mediocampista está en La Plata, donde la dirigencia de Gimnasia espera su firma para el próximo lunes. Nacho retornará a la institución que lo vio nacer tras la aceptación de la propuesta formal del "Lobo", club en el que debutó profesionalmente en 2010. Pese a contar con otras ofertas económicas, el jugador priorizó el regreso a su "casa" para convertirse nuevamente en el conductor del equipo tripero.

Los logros de Nacho Fernández en River

Durante sus años en Núñez, el futbolista cosechó una vitrina envidiable de 10 títulos oficiales. Además de la histórica Copa Libertadores en España, el zurdo obtuvo la Primera División 2023, las Recopas Sudamericanas de 2016 y 2019, tres ediciones de la Copa Argentina (2016, 2017 y 2019), dos Supercopas Argentinas y un Trofeo de Campeones.

Por esto, el jugador se va por la puerta grande, a pesar de no haber logrado un buen rendimiento en la última temporada. El recuerdo de la memorable final en Madrid y las incontables veces que, con su garra y buen fútbol, fue la figura de la cancha, lo convirtieron en parte de la idiosincrasia de River Plate.

