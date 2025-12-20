La Casa Blanca evitó afirmar si busca sacar a Nicolás Maduro del poder: "Estamos protegiendo intereses de EEUU"

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, no quiso pronunciarse sobre un posible derrocamiento, y sostuvo que "tenemos en Venezuela a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan nuestra seguridad".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, brindó una conferencia de prensa.

En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela , el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio , evitó responder este viernes si la administración de Donald Trump busca sacar a Nicolás Maduro del poder y aseguró que lo que pretenden es proteger "los intereses" norteamericanos .

Durante una conferencia de prensa de fin de año, el funcionario fue consultado sobre los planes de la Casa Blanca para el país caribeño, específicamente si apuntan a deponer a Maduro. "Tenemos a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos, y Trump está protegiendo nuestros intereses" , sostuvo, evasivamente.

Rubio tampoco quiso manifestarse abiertamente sobre una eventual autorización del Capitolio estadounidense para desplegar ataques contra territorio venezolano . "No ha pasado nada que nos obligue a solicitar la aprobación del Congreso" , remarcó.

El secretario relacionó al régimen chavista con Irán, con Hezbolá y con el narcotráfico y afirmó que tanto el grupo armado colombiano Ejército Liberación Nacional (ELN) como las disidencias de las FARC "operan abiertamente" en territorio venezolano. "En eso nos estamos enfocando todo el tiempo porque es una amenaza al interés nacional de Estados Unidos. Ahora bien, ¿consideramos legítimo a Maduro? No ", subrayó.

Marco Rubio subrayó que la Casa Blanca no considera "legítimo" a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

En relación al bloqueo de la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados bajo la legislación estadounidense, Rubio también advirtió este viernes que "no existe nada que vaya a impedir nuestra capacidad de poder hacer cumplir las leyes de Estados Unidos en términos de los buques que son sancionados" .

Ante esto, el jefe de la diplomacia estadounidense explicó que el jueves pudieron salir cuatro buques petroleros porque sobre estos no pesaban sanciones de Estados Unidos.

Donald Trump no descarta una posible guerra con Venezuela

En una entrevista con NBC News publicada este viernes, Trump afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela y se negó a confirmar si el objetivo final de su estrategia con ese país es derrocar a Maduro, con quien mantuvo una llamada telefónica en noviembre.

El presidente norteamericano cosecha críticas en su país por centrarse demasiado en la política exterior en lugar de en los problemas internos, como el aumento del costo de la vida. Además, se le señala que había hecho campaña en contra de la participación estadounidense en conflictos extranjeros.

trump maduro Crece la tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro.

Por otra parte, además de que para que Estados Unidos pueda declarar la guerra se requiere la autorización del Congreso, el opositor Partido Demócrata insiste en que Trump necesita el aval del Legislativo para los ataques contra las embarcaciones supuestamente cargadas con drogas.

La Casa Blanca sostiene que estas acciones están dirigidas contra supuestas embarcaciones de narcotráfico y acusa a Venezuela de utilizar los ingresos petroleros para financiar el "terrorismo de drogas".

Nuevo ataque de Estados Unidos a supuestas narcolanchas en el Caribe

El gobierno de Estados Unidos atacó el jueves dos embarcaciones que navegaban en el Caribe y que, según las acusaciones de Washington, trasladaba drogas prohibidas a su país. En esta ofensiva murieron unas cinco personas y ya suman un total de 105 la cantidad de fallecidos en estas ejecuciones extrajudiciales ordenadas por la Casa Blanca.

Este último ataque fue confirmado por el Comando Sur de los Estados Unidos, mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X. "Bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra dos buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales", aseguraron en su posteo que estuvo acompañado con un video con el momento del bombardeo.