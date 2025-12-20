20 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La Casa Blanca evitó afirmar si busca sacar a Nicolás Maduro del poder: "Estamos protegiendo intereses de EEUU"

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, no quiso pronunciarse sobre un posible derrocamiento, y sostuvo que "tenemos en Venezuela a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan nuestra seguridad".

Por
El secretario de Estado de Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, brindó una conferencia de prensa.

En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, evitó responder este viernes si la administración de Donald Trump busca sacar a Nicolás Maduro del poder y aseguró que lo que pretenden es proteger "los intereses" norteamericanos.

El expresidente estadounidense Bill Clinton aparece en varios de los documentos clasificados del caso Epstein difundidos por el Departamento de Justicia.
Te puede interesar:

La Justicia de EEUU publicó los archivos clasificados de Jeffrey Epstein: Bill Clinton en un jacuzzi, Michael Jackson y Mick Jagger

Durante una conferencia de prensa de fin de año, el funcionario fue consultado sobre los planes de la Casa Blanca para el país caribeño, específicamente si apuntan a deponer a Maduro. "Tenemos a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos, y Trump está protegiendo nuestros intereses", sostuvo, evasivamente.

Rubio tampoco quiso manifestarse abiertamente sobre una eventual autorización del Capitolio estadounidense para desplegar ataques contra territorio venezolano. "No ha pasado nada que nos obligue a solicitar la aprobación del Congreso", remarcó.

Marco Rubio
Marco Rubio subrayó que la Casa Blanca no considera

Marco Rubio subrayó que la Casa Blanca no considera "legítimo" a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

El secretario relacionó al régimen chavista con Irán, con Hezbolá y con el narcotráfico y afirmó que tanto el grupo armado colombiano Ejército Liberación Nacional (ELN) como las disidencias de las FARC "operan abiertamente" en territorio venezolano. "En eso nos estamos enfocando todo el tiempo porque es una amenaza al interés nacional de Estados Unidos. Ahora bien, ¿consideramos legítimo a Maduro? No", subrayó.

En relación al bloqueo de la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados bajo la legislación estadounidense, Rubio también advirtió este viernes que "no existe nada que vaya a impedir nuestra capacidad de poder hacer cumplir las leyes de Estados Unidos en términos de los buques que son sancionados".

Ante esto, el jefe de la diplomacia estadounidense explicó que el jueves pudieron salir cuatro buques petroleros porque sobre estos no pesaban sanciones de Estados Unidos.

Donald Trump no descarta una posible guerra con Venezuela

En una entrevista con NBC News publicada este viernes, Trump afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela y se negó a confirmar si el objetivo final de su estrategia con ese país es derrocar a Maduro, con quien mantuvo una llamada telefónica en noviembre.

El presidente norteamericano cosecha críticas en su país por centrarse demasiado en la política exterior en lugar de en los problemas internos, como el aumento del costo de la vida. Además, se le señala que había hecho campaña en contra de la participación estadounidense en conflictos extranjeros.

trump maduro
Crece la tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro.

Crece la tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro.

Por otra parte, además de que para que Estados Unidos pueda declarar la guerra se requiere la autorización del Congreso, el opositor Partido Demócrata insiste en que Trump necesita el aval del Legislativo para los ataques contra las embarcaciones supuestamente cargadas con drogas.

La Casa Blanca sostiene que estas acciones están dirigidas contra supuestas embarcaciones de narcotráfico y acusa a Venezuela de utilizar los ingresos petroleros para financiar el "terrorismo de drogas".

Nuevo ataque de Estados Unidos a supuestas narcolanchas en el Caribe

El gobierno de Estados Unidos atacó el jueves dos embarcaciones que navegaban en el Caribe y que, según las acusaciones de Washington, trasladaba drogas prohibidas a su país. En esta ofensiva murieron unas cinco personas y ya suman un total de 105 la cantidad de fallecidos en estas ejecuciones extrajudiciales ordenadas por la Casa Blanca.

Este último ataque fue confirmado por el Comando Sur de los Estados Unidos, mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X. "Bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra dos buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales", aseguraron en su posteo que estuvo acompañado con un video con el momento del bombardeo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/2001840669313135099&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ante el asedio militar de Estados Unidos, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro le pidió apoyo militar a su par colombiano, Gustavo Petro.

Estados Unidos impuso sanciones económicas a familiares y allegados de Nicolás Maduro

Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro sabe mejor que nadie lo que busca con esta campaña militar norteamericana.

Donald Trump advirtió que "no descarta" iniciar una guerra contra Venezuela

La inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico, aseguró el Comando Sur de Estados Unidos.

EEUU volvió a atacar embarcaciones cerca de Venezuela: ya son más de 100 los muertos

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Estados Unidos sancionó a dos jueces de la Corte Penal Internacional por investigar el genocidio en Gaza

Trump junto a Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud.

Estados Unidos anunció medidas para bloquear la atención médica a niños transgénero

Peeta Mellark y Kartniss Everdeen en Los Juegos del Hambre. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

¿Los juegos del hambre? Trump anunció una competencia con dos adolescentes de cada estado

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, una producción argentina increíble, se trata de El hombre de tu vida, la novela nacional que ya está disponible en este sitio web y captó la atención de muchos televidentes.
play

El hombre de tu vida llegó a Netflix y escala como lo más visto para el fin de año: cuál es la trama

Karol G lució un look renovado en Hawái y generó repercusión internacional.

La impresionante transformación de Karol G para recibir el 2026: mirá su nuevo look

El chef, de 56 años, se encuentra en estado crítico.

Alerta por la salud de Christian Petersen: qué se sabe sobre su evolución

Las Series de Netflix que combinan misterio y acción
play

Cuál es la miniserie española que escala entre lo más visto de Netflix y sorprende con su misterio

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, volvió a marcar tendencia con una elección vinculada a las fragancias internacionales.

Este es el perfume favorito de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez: cuánto sale

La información se fue conociendo de manera gradual y sumó detalles que alimentaron el interés del público.

¿Nuevo amor que llega desde Francia? Quién sería la nueva pareja de Zaira Nara

últimas noticias

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, brindó una conferencia de prensa.

La Casa Blanca evitó afirmar si busca sacar a Maduro del poder de Venezuela

Hace 24 minutos
Se espera que la inestabilidad se mantenga durante el fin de semana. 

Cómo estará el clima en Buenos Aires: rige una alerta por tormentas y granizo

Hace 35 minutos
Con montos intermedios, como $2.950.000, es posible obtener un rendimiento mensual concreto y fácil de calcular.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.950.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 39 minutos
Un clásico del turismo en Argentina, entre sierras y paisajes únicos.

Turismo en Argentina: el destino con sierras bajas que ofrece tranquilidad para el verano 2026

Hace 46 minutos
La tabla final reúne nombres que representan el presente competitivo y el futuro financiero para los clubes dueños de los pases.

Los 10 jugadores del fútbol argentino más caros al cierre del 2025: Boca y River, en el fondo

Hace 53 minutos