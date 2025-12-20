"Debemos tener muchos más": la fuerte advertencia sobre los casos de gripe H3N2 en Argentina

Tras la detección de tres casos en el país, el seguimiento de la enfermedad se centra en la evolución de los pacientes y en la prevención de cuadros graves en personas de riesgo. La influenza fue detectada en dos adolescentes en Santa Cruz y un niño en la Ciudad de Buenos Aires.

La confirmación de tres casos de la gripe H3N2 encendió las alertas en Argentina, aunque los especialistas advierten que el número real de contagios podría ser considerablemente mayor . Así lo explicó la infectóloga Gabriela Piovano , quien remarcó que la detección responde únicamente a los pacientes que fueron estudiados.

"En realidad debemos tener muchos más, nada más que se detectaron estos tres porque son a las personas que se estudiaron", señaló la especialista en C5N , al tiempo que aclaró que no se analizan la totalidad de los cuadros gripales. En ese sentido, sostuvo que si el virus ya está apareciendo de forma temprana en el país es porque "hace rato que está circulando".

Piovano vinculó la llegada y expansión del virus con los viajes internacionales y la falta de medidas de aislamiento al regresar. "Los viajeros van y vienen y no toman medidas de cuarentenas, por ejemplo, a la vuelta. Esto ya pasó con otros brotes, como el H1N1 que venía de México o el coronavirus" , explicó. Según indicó, la circulación sin restricciones en los primeros días posteriores al viaje favorece la transmisión comunitaria.

Consultada sobre la comparación con la pandemia de COVID-19 y el temor social a nuevas restricciones, Piovano llamó a la reflexión y a la autocrítica. “Después de todo lo que nos pasó, no se practicó la experiencia de decir: si viajo a esos lugares donde está circulando esto, cuando vuelvo me quedo siete días en casa” , señaló.

La infectóloga Gabriela Piovano remarcó la importancia de la responsabilidad individual, especialmente en relación con los viajes. Señaló que uno de los principales factores que favorecen la circulación comunitaria del virus es la falta de medidas de cuidado al regresar de zonas donde la gripe ya está circulando.

En ese sentido, advirtió que, tras la experiencia de la pandemia, no se incorporaron hábitos preventivos básicos: "Si viajo a esos lugares donde está circulando esto, cuando vuelvo me quedo siete días en casa". La especialista explicó que la ausencia de restricciones en los primeros días posteriores al regreso facilita la propagación del virus en la comunidad.

El cuidado resulta clave, sobre todo, para proteger a las personas con factores de riesgo o comorbilidades, que son las más propensas a desarrollar cuadros graves y requerir internación.

gripe h3n2

Cuáles son los síntomas de la gripe H3N2

Según explicó Piovano, esta gripe no es más virulenta ni más grave en sí misma que otras gripes conocidas. Los cuadros se manifiestan como una gripe común, pero el riesgo aparece cuando el virus alcanza a personas con mayor vulnerabilidad.

La especialista aclaró que la gravedad no está dada por el virus en sí, sino por la condición del paciente: "En la medida que llega a personas de riesgo de tener mala evolución, obviamente se produce la mala evolución que puede motivar el ingreso hospitalario y, en algunos casos, el fallecimiento".

Por eso, si bien los síntomas son compatibles con los de una gripe, la atención médica resulta fundamental en adultos mayores y en personas con enfermedades preexistentes, especialmente en un contexto de circulación comunitaria del virus.

Confirman tres casos de gripe H3N2 en Argentina: uno es menor de edad

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de la Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán confirmó este viernes los primeros tres casos en Argentina de la gripe H3N2. La influenza fue detectada en dos adolescentes en Santa Cruz y un niño en la Ciudad de Buenos Aires. Todos evolucionan de manera favorable y sin complicaciones.

"Los casos fueron identificados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS, mediante técnicas de secuenciación genómica", detallaron desde el Malbrán.

A su vez, señalaron que tanto las jurisdicciones de Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires, "tienen la responsabilidad de realizar las investigaciones epidemiológicas pertinentes y de garantizar la atención oportuna de todos los casos detectados". "La vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios muestra que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año", alertaron.

La detección de la influenza pudo darse gracias al análisis genómico, el cual, "permitió clasificar a los virus dentro del subclado K, que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad".